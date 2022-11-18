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華郵記者卡舒吉謀殺案 美認定沙國王儲享豁免權

中央社華盛頓18日綜合外電報導
4年前，華盛頓郵報專欄作家卡舒吉在沙烏地駐伊斯坦堡領事館內遭沙國特工殺害並肢解。(美聯社)
4年前，華盛頓郵報專欄作家卡舒吉在沙烏地駐伊斯坦堡領事館內遭沙國特工殺害並肢解。(美聯社)

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼因涉及2018年沙國記者卡舒吉命案而在美國面臨訴訟。不過最新法庭文件顯示，美國政府昨天建議，針對此案，王儲應可享有不受起訴的豁免權。

法新社報導，沙國實質上的統治者穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）9月底被任命為總理。外界認為，他希望避免涉入外國法院的案件，包括已故華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）未婚妻吉茲（Hatice Cengiz）在美國提出的民事訴訟。

4年前，卡舒吉在沙烏地駐伊斯坦堡領事館內遭沙國特工殺害並肢解，美國情報部門認為這是由王儲下令執行。王儲則先是否認下令殺害卡舒吉，後來承認這起事件是「在我的監督下」發生。

王儲的律師先前主張，王儲「身處沙烏地阿拉伯政府最高層」，因此有資格獲得美國法院賦予外國國家元首等高階官員的豁免權。

根據規定，美國政府必須在昨天之前就此事發表意見，或可選擇不表示意見，惟政府的建議對法院並無強制約束力。

拜登政府在發給法院的意見書中表示，「美國政府特此告知法院，被告人沙烏地阿拉伯王國總理穆罕默德．沙爾曼是現任政府領導人，因此在本案享有豁免權。」

意見書還提到，「國務院對本案案情沒有任何看法，並重申其對卡舒吉令人髮指謀殺案的明確譴責。」

這封意見書引發吉茲與其支持者的憤怒，其中包括卡舒吉一手創立、總部位於美國的非政府組織「現在就為阿拉伯世界爭民主」（Democracy for the Arab World Now，簡稱DAWN）的代表們。

吉茲發布推文稱，「今天，卡舒吉又死了一次。這不是所有人預期之內的決定。我們原本認為#美國可能帶來正義的曙光，但現在又再度證明，金錢戰勝了一切。」

國際特赦組織（Amnesty International）秘書長卡拉馬爾德（Agnes Callamard）也說，華府的建議是「深刻的背叛」。

在吉茲和DAWN提起的民事案件中，原告聲稱王儲和20多名共同被告在預謀下綁架、捆綁、下藥、折磨並殺害卡舒吉。

他們希望尋求懲罰性賠償金，並證明這起謀殺案是由「沙烏地領導階層最頂端」下令執行。

卡舒吉 沙烏地阿拉伯 國務院

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