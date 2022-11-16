維吉尼亞大學槍案開庭 證人：一學生在睡夢中被射殺

維吉尼亞大學(UVA)致命槍擊案的兇嫌學生瓊斯(Christopher Darnell Jones Jr.)。美聯社

維吉尼亞 大學(UVA)致命槍擊 案的兇嫌學生瓊斯(Christopher Darnell Jones Jr.)15日通過視訊參加首次開庭，未對任何指控辯解，但表示計畫聘請律師，檢察官在庭上表示，有證人看到瓊斯是有目標的作案，其中一名學生錢德勒(Devin Chandler)在睡夢中被射殺；該校同日宣布取消本周六(19日)的比賽。

瓊斯為UVA學生，2018年也是該校足球 隊員，13日他隨球隊到華府看比賽，返回學校後突然掏槍瞄準車內同學，包括在睡夢中的錢德勒(Devin Chandler)，錢德勒當場斃命，屍體滑到地上，執法人員隨後在車上還發現佩里(D’Sean Perry)的屍體，另一名球員戴維斯(Lavel Davis Jr.)在醫院身亡，此案也導致球員何林斯(Mike Hollins)及另一名學生受傷。

檢方根據證人的描述，表示瓊斯不是隨機殺人，而是有目標的作案，他現被關押在地方監獄，面臨三項二級謀殺罪、兩項惡意中傷罪、以及與槍枝有關的罪名，他15日通過視訊參與開庭，期間沒有對任何指控辯解，但計畫聘請律師。

該致命槍擊案令全校師生和社區驚恐萬分，現有調查也尚未指明瓊斯的作案動機，瓊斯目前的公設辯護人也沒有說明指控的實質內容，並拒絕在庭外作任何評論；法官定12月再開庭。

檢方也在15日庭上總結瓊斯過去的犯罪記錄，2021年2月他曾在Chesterfield郡被控非法持有隱蔽槍枝，後來被判12個月緩刑，當時瓊斯身上還有兩項逮捕令，一項關於肇事逃逸，另一項則為魯莽駕駛，兩項罪名後來也都成立，分別被判12個月緩刑。

UVA現已恢復正常上課，但取消了本周末的季賽，11月26日對抗維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)的比賽行程還未確定；許多學生表示近幾天仍在驚恐中度過，他們說從小接受的應急訓練是為預防危機，但不是為了適應危機，實在不希望未來再出現如此惡夢。

執法人員表示，瓊斯9月開始在維州中部的Boys & Girls Clubs做兼職，他的父親在受訪時對兒子的行為表示非常困惑和震驚，並向遇難者家屬致歉。