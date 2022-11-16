我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選

火雞如何不烤得太乾？大廚傳授熟透又多汁的秘訣

維吉尼亞大學槍案開庭 證人：一學生在睡夢中被射殺

記者張筠／維州即時報導
維吉尼亞大學(UVA)致命槍擊案的兇嫌學生瓊斯(Christopher Darnell Jones Jr.)。美聯社
維吉尼亞大學(UVA)致命槍擊案的兇嫌學生瓊斯(Christopher Darnell Jones Jr.)。美聯社

維吉尼亞大學(UVA)致命槍擊案的兇嫌學生瓊斯(Christopher Darnell Jones Jr.)15日通過視訊參加首次開庭，未對任何指控辯解，但表示計畫聘請律師，檢察官在庭上表示，有證人看到瓊斯是有目標的作案，其中一名學生錢德勒(Devin Chandler)在睡夢中被射殺；該校同日宣布取消本周六(19日)的比賽。

瓊斯為UVA學生，2018年也是該校足球隊員，13日他隨球隊到華府看比賽，返回學校後突然掏槍瞄準車內同學，包括在睡夢中的錢德勒(Devin Chandler)，錢德勒當場斃命，屍體滑到地上，執法人員隨後在車上還發現佩里(D’Sean Perry)的屍體，另一名球員戴維斯(Lavel Davis Jr.)在醫院身亡，此案也導致球員何林斯(Mike Hollins)及另一名學生受傷。

檢方根據證人的描述，表示瓊斯不是隨機殺人，而是有目標的作案，他現被關押在地方監獄，面臨三項二級謀殺罪、兩項惡意中傷罪、以及與槍枝有關的罪名，他15日通過視訊參與開庭，期間沒有對任何指控辯解，但計畫聘請律師。

該致命槍擊案令全校師生和社區驚恐萬分，現有調查也尚未指明瓊斯的作案動機，瓊斯目前的公設辯護人也沒有說明指控的實質內容，並拒絕在庭外作任何評論；法官定12月再開庭。

檢方也在15日庭上總結瓊斯過去的犯罪記錄，2021年2月他曾在Chesterfield郡被控非法持有隱蔽槍枝，後來被判12個月緩刑，當時瓊斯身上還有兩項逮捕令，一項關於肇事逃逸，另一項則為魯莽駕駛，兩項罪名後來也都成立，分別被判12個月緩刑。

UVA現已恢復正常上課，但取消了本周末的季賽，11月26日對抗維吉尼亞理工大學(Virginia Tech)的比賽行程還未確定；許多學生表示近幾天仍在驚恐中度過，他們說從小接受的應急訓練是為預防危機，但不是為了適應危機，實在不希望未來再出現如此惡夢。

執法人員表示，瓊斯9月開始在維州中部的Boys & Girls Clubs做兼職，他的父親在受訪時對兒子的行為表示非常困惑和震驚，並向遇難者家屬致歉。

維吉尼亞 槍擊 足球

上一則

共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選

延伸閱讀

3死槍擊案 維大生驚魂未定 雖受過演練 當下仍不知所措

3死槍擊案 維大生驚魂未定 雖受過演練 當下仍不知所措
場邊人語／球隊連輸 選秀有數

場邊人語／球隊連輸 選秀有數
維吉尼亞大學致命槍擊案 嫌疑學生被捕 被控二級謀殺

維吉尼亞大學致命槍擊案 嫌疑學生被捕 被控二級謀殺
散播康州屠殺是假的…瓊斯加罰4.73億 總賠款達14.4億

散播康州屠殺是假的…瓊斯加罰4.73億 總賠款達14.4億

熱門新聞

前總統川普的小女兒蒂芬妮（左二）12日將在佛州與相戀四年的小開布羅斯（左一）舉辦婚禮，川普一家人也在11日提前抵達會場進行婚禮彩排。圖為資料照。（Getty Images）

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

2022-11-12 01:28
有效選票被拋棄於聖他克魯茲山峽谷中。（電視新聞截圖）

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

2022-11-12 19:42
聯邦眾議院共和黨籍少數黨領袖麥卡錫（中），攝於14日。（Getty Images）

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

2022-11-15 09:02
CNN預測，民主黨現任參議員馬斯多以0.5個百分點的些微差距，擊敗共和黨的前內華達州總檢察長賴克紹，保住參議員席次。(Getty Images)

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

2022-11-12 21:48
Meta執行長查克柏格（左）舆特斯拉執行長馬斯克（右）最近都遭遇挫敗，專家分析兩人都屬獨裁型企業領導人。圖／美聯社

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

2022-11-15 10:06
全球首富馬斯克入主推特後一直稱自己為「言論自由的絕對主義者」，不過近日一位公開在社群媒體上批評他的推特工程師卻遭到解雇。（美聯社）

開轟「他根本什麼都不懂」推特資深工程師遭馬斯克開除

2022-11-15 15:38

超人氣

更多 >
世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖

世說新聞╱她尿尿 他打飛機 親測LA捷運好恐怖
楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣

楊冪低胸華服彈出D奶讓許凱腿軟 新戲4集霸氣換15套衣
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位

川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助