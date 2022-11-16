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共和黨大金主、黑石集團執行長蘇世民：不支持川普參選

記者顏伶如／即時報導
重量級共和黨金主、黑石集團(Blackstone)共同創辦人兼執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)與川普私交頗佳。圖為2017年2月，兩人在白宮一場商業政策研討會上。(Getty Images)
重量級共和黨金主、黑石集團(Blackstone)共同創辦人兼執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)與川普私交頗佳。圖為2017年2月，兩人在白宮一場商業政策研討會上。(Getty Images)

重量級共和黨金主、黑石集團(Blackstone)共同創辦人兼執行長蘇世民(Stephen Schwarzman)16日發表聲明表示，不支持前總統川普參加2024年總統大選。

擁有億萬富豪身價的蘇世民與川普私交頗佳，曾經大力支持川普貿易政策，也是共和黨全國委員會選舉金主。不過，2020年大選過後，就在川普拒絕承認敗選的同時，蘇世民於2020年11月23日發表聲明指出，大選結果已經非常清楚，願意協助總統當選人拜登。

Axios新聞網站報導，川普15日晚間才剛宣布第三度參加總統大選，蘇世民16日上午便發表聲明指出：「如果領導人把重點擺在今天與明天，而不是昨天與今天，美國將有更好的發展。」

蘇世民在聲明中說：「如今已經到了時候，共和黨應該啟用新一代領導班底，我將在共和黨初選當中支持其中一人。」

過去兩周之內，蘇世民是第二位出面表示不支持川普再次參選的共和黨超級金主。

對沖基金Citadel創辦人、億萬富豪葛里芬(Kenneth Griffin)上周表示，支持共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)代表共和黨角逐總統大選。葛里芬今年已將Citadel企業總部遷到佛州邁阿密。

葛里芬15日接受彭博新聞訪問時說，川普已經「連三敗」(three-time loser)。

Axios新聞網站報導分析，蘇世民與葛里芬在共和黨金主當中地位、影響力均不同凡響，兩人出面喊話共和黨應由新一代領導人率領，可能讓某些共和黨籍民選官員找到靠山，敢於揮別川普而向前邁進。

共和黨 川普

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