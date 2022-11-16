稱霸32年 耶魯大學法學院宣布退出美新世界報導排名

耶魯法學院長期雄踞「美國新聞與世界報導」法學院排名冠軍。(耶魯法學院臉書)

耶魯大學 法學院正準備退出「美國新聞與世界報導」法學院排名(U.S. News & World Report law-school ranking)，由於耶魯從1990年至今，一直雄踞該排行榜榜首，此舉無疑對已遭系列打擊的該項高知名度與可信度的排行榜，增添新的衝擊。

耶魯法學院此舉擾亂了這項極具影響力的美國最佳法學院名單，華爾街日報報導，目前不清楚其他排名靠前的學校，是否也會撤回他們對此排行榜的參與。

排名存在缺陷 阻礙進步

耶魯法學院院長格肯(Heather Gerken)說，「美新世界報導的排名存在深刻的缺陷，它的做法不僅不能推動法律專業的發展，更完全阻礙了進步」。她還說，具體而言，此排名貶低了對公眾利益工作低薪項目提供鼓勵的學校，但對那些要求LSAT高分且非因經濟需要提供獎學金的學校反而給予獎勵。」

美國新聞與世界報導對於耶魯的聲明，沒有立即做出回應。

雖長期受批評 卻無人主動撤出

從20世紀80年代以來，「美新與世界報導」一直對大學與研究所課程進行排名，並迅速發展成為許多大學生與家庭還有研究生的權威指南。幾十年來，很多學校在宣傳材料中都會特別提到該校在此排行榜中的名次，一些大學領導高層甚至在學校排名上升時獲得經濟獎勵。

然而私下裡，行政管理人員長期持續批評「美新與世界報導」排名，只注重輸入(input)，例如高考試分數而不是結果，而且該排行榜接受每個學校自行提供的數據，未採取任何審查程序。縱使如此，許多人對於撤出此排名仍持謹慎態度，因為他們知道頂級名次對未來學生以及雇主來說，是很強大的誘因。

雄踞排名冠軍32年 耶魯毅然退出

從1990年至今，耶魯大學法學院每年都在該法學院排行榜中保持冠軍。

格肯說，她理解排名的吸引力，但「只有他們遵循合理方法，並將衡量指標限制在數據可以合理獲取的範圍內」，這項排名才是有用的。

她還提到，對於獲學校資助的獎學金而選擇投入公眾利益有關領域工作的畢業生，或者他們繼續博士學位或攻讀其他研究領域的畢業生，美國新聞世界報導似乎就把這類群體歸為「失業人員」，此外，該排名也沒有因為學校提供學生慷慨貸款豁免計畫而獲得認可。

格肯說，大約五年前她與其他一些法學院院長曾寫信懇求「美新」，重新考慮如何對公共利益獎學金分類，然而這些努力卻沒有看到帶來任何明顯變化。

「任何設立這種獎學金的法學院，都有可能在排名中受到懲罰」，她說，現在是反思這種價值觀的時候了。

過於注重考試分數 未考慮其他指標

她指出，該排行榜排名的20%分數，是基於該校系LSAT或GRE的考試成績中位數與大學部學生的平均成績，這種評估方式，傷害了希望錄取有前途但無力承擔考試準備課程成本學生的學校，在此同時，卻向一些錄取成績最好但不是最需要經濟協助的學生，提供了數百萬獎學金的學校給予獎勵。

提供假數據搶排名 天普 、哥大 出包

近年來，「美國新聞與世界報導」面臨連串挫折，包括一名前天普大學(Temple University)商學院院長，為讓該系所排名躍升偽造該系所數而被判有罪；今年稍早，南加州大學羅西爾教育學院(University of Southern California's Rossier School of Education)表示，該學院院長曾指示行政人員省略一些信息，以獲得更佳排名。

此外，哥倫比亞大學在今年9月表示，該校向美新排行榜提交了不準確數據，此番聲明也證實了該校一名教師之前所提出的指控。

哥倫比亞大學去年與哈佛大學、麻省理工學院等校，並列為全美最佳大學第二名，今年，哥大的排名受到不實數據影響，排名掉到18位。

耶魯大學法學院向來是法律學者與著名律師的培訓基地，該系所許多畢業生在高知名度的聯邦與最高法院從事相關工作。