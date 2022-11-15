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直播／川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位

白宮官員柯比：台海緊張局勢不可鬆懈

直播／川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位

編譯徐榆涵／即時報導
美國前總統川普。(路透)
美國前總統川普。(路透)

BBC報導，美國前總統川普已提交參選2024年總統的文件，正式參選，他在他位於佛羅里達州棕櫚灘的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）宣布2024年再次角逐白宮。

華爾街日報報導，儘管川普的支持者在今年期中選舉表現不佳，但川普最近幾天持續將砲口對準黨內批評者和潛在的競爭對手、佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）。雖說川普有不少反對者，但他享有廣泛的基層支持、擁有數千萬競選資金，且曾碾壓式贏過對手。川普從人口結構上重塑共和黨，吸引更多勞工階級選民，並從根本上改變共和黨在貿易、中國、移民和其他問題上的政策方針。

現年76歲的川普似乎已決心為2020年輸給拜登報仇，拜登本周將滿80歲，並已表態想尋求連任。川普則繼續聲稱2020年總統大選普遍存在選舉舞弊行為，但尚無證據證實，川普的競選團隊及其盟友在多次試圖推翻選舉結果的訴訟中敗訴。

翻開歷史，過去僅有一位美國前總統在非連任的情況下，兩度當選。他是民主黨的克里夫蘭（Grover Cleveland），贏得1884年總統大選後，1888年連任失敗，並於1892年再次勝選。

川普宣布參選之際，還面臨多項法律糾紛，包括對他商業交易的調查、參與推翻2020年總統大選結果以及涉嫌將白宮機密文件帶回私人宅邸海湖莊園，遭到聯邦調查局（FBI）大舉搜查一事等。

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