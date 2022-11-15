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綁架、搶劫少年 賓州男遭刺傷癱瘓 還獲刑數十年

編譯徐薏茹／即時報導
費城男子貝盧斯去年跟蹤、綁架、和搶劫一名青少年，被判處數十年有期徒刑。（巴克斯郡檢察官辦公室照片）
費城男子貝盧斯去年跟蹤、綁架、和搶劫一名青少年，被判處數十年有期徒刑。（巴克斯郡檢察官辦公室照片）

賓州一男子去年跟蹤一名青少年，之後不僅綁架、搶劫該少年，還威脅要殺害他，該名男子9日被判處數十年的有期徒刑。

費城詢問報(The Philadelphia Inquirer)報導，費城39歲男子貝盧斯(Pavel Belous)在巴克斯郡(Bucks County)跟蹤當時18歲的佩格羅(Jarred Peglow)40分鐘，隨後在上南安普敦鎮(Upper Southampton)一家麥當勞的停車場接近佩格羅，持刀逼迫他開車到自動提款機提領數百元，期間還威脅要殺害佩格羅，而且聲稱要強暴並殺害他母親，並放火燒他的家。

佩格羅之後以折疊刀反擊逃脫，刺中貝盧斯的背部導致他癱瘓。

貝盧斯對他在2021年3月攻擊佩格羅的殺人未遂、綁架及搶劫等指控認罪，被判處40年至80年監禁。

巴克斯郡法官貝特曼(Wallace H. Bateman)表示，這起案件「格外令人不安且可怕」，並說：「被害人所受的影響難以估計，犯人摧毀那位年輕人感受上的安寧。」

今年20歲的佩格羅表示他的安全感被那一天的攻擊事件摧毀，他的成績因此退步，另外接受治療對抗焦慮，「每次離開家裡，我都會想到這件事，我在注意他。對我來說這只是法庭事務的終結，但我不認為這件事的影響會很快消散。」

根據法庭文件，當時警方抵達現場時，貝盧斯佯裝成受害者，向警員聲稱佩格羅劫持他的車，佩格羅告訴警方事實是他被綁架、被強迫到提款機領錢，並被威脅生命，貝盧斯隨後被逮捕。

當局之後發現貝盧斯是案發前幾天費城一樁謀殺案的嫌犯，據警方表示，貝盧斯割喉殺害62歲的席佛曼(Jan Silverman)並縱火燒毀其房屋，現場發現他的DNA及掌紋血跡，監視器拍到他離開受害者家住。貝盧斯同時面臨謀殺指控，該案仍在審理中。

費城 麥當勞 賓州

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