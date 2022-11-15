馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

Meta執行長查克柏格（左）舆特斯拉執行長馬斯克（右）最近都遭遇挫敗，專家分析兩人都屬獨裁型企業領導人。圖／美聯社

紐約時報報導，傳統窠臼對一般企業主管綁手綁腳，但獨裁型執行長勇於突破，所以通常飛得更高，也摔得更重。全球首富馬斯克 （Elon Musk）就駕著特斯拉 高飛，現在卻拖著推特 下沉。

矽谷商管書作者暨學者華德瓦（Vivek Wadhwa）曾在2016年撰文說：「世上最棒的公司，是開明的獨裁者經營的。」他日前接受紐時訪問時說：「身為願景家，你會提出能改變世界的宏大構想，但沒人相信你。願景家必須挑戰勝算。必須同時展現獨裁魄力和領導魅力。必須既強悍、毫不留情、同時也有說服力，能驅策部屬遵照指示去做。」

對這類企業領導人而言，工作是一種執念，只許成功不許失敗。馬斯克在特斯拉曾每周瘋狂工作多達120小時，靠吞安眠藥Ambien助眠，為的是順利推出新款特斯拉電動車。蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）曾在某個星期日打電話給Google主管，要求把Google企業標誌中字母「o」在iPhone上呈現的色階調整妥當。

華德瓦指出，這些獨裁技能運用在新創公司，是一項資產，「必須把你信任的團隊帶往勝算機率很低的絕境」。但是，這些人格特質在一家進入成熟期的公司，卻可能變成致命的缺點，因為管理根基穩固的公司需要「一套截然不同的技能」，包括成熟、冷靜、善於傾聽和建立共識，而「那正是馬斯克此刻面臨的問題」。

華德瓦說：「他（馬斯克）以為，這些技能可從特斯拉帶進推特依然管用。並不是如此。他跨入的是完全脫離自己專業的領域。這（推特）將成為他的滑鐵盧。」

如果獨裁型執行長被成功沖昏了頭，也會礙事。華德瓦說：「你獲致成就，如果你恰好在矽谷，備受眾人吹捧，他們開始把你當上帝崇拜，你也開始相信別人眼中的自己。你變得有上帝情結（God complex）。」

另一位獨裁型企業領導人是臉書母公司Meta Platforms執行長查克柏格（Mark Zuckerberg），他也面臨自己的滑鐵盧。Meta股價今年來跌掉三分之二，因為投資人對他執意花大錢投資虛擬/擴增實境、進軍「元宇宙」，已失去信心。

華德瓦說，其他企業獨裁者，像是亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），則情況較佳，通常是因為他們懂得及時退位，把日常營運管理重任交棒給新一代領導人。

紐時專欄作家柯伊（Peter Coy）說，很難不拿馬斯克在推特遭遇的問題，與俄羅斯總統普亭在烏克蘭的問題相提並論。當然，這位執行長和俄國總統之間的差異多不勝數，但兩人有個共同點：太自負。過度自信會讓自己打敗自己。華德瓦說：「這是同樣的上帝情結。」