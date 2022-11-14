川普主政時 6國在華府川普飯店撒錢 每晚逾1萬元

國會眾院14日公布的文件顯示，前總統川普主政期間，包括中國在內的六個國家，2017至2018年在華府川普酒店重金消費。圖為當時的川普酒店。(Getty Images)

國會眾院 監督委員會14日公布前總統川普 的會計師交出的文件顯示，2017至2018年，中國、馬來西亞、沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)和土耳其六國官員入住華盛頓川普酒店的花費逾75萬元，每晚宿費超過1萬元。

川普會計師交給國會的文件僅顯示短短數月的消費，但表明外國政府為試圖影響川普政府而不惜在關鍵時刻重金消費。同一時期為六國遊說的共和黨說客，也在川普酒店花費數萬元，其中部分人沒有依法登記為外國代理人。

文件顯示，六國官員在川普酒店是無度消費，實際花費比以前知道得更多。馬來西亞總理2017年入住時花1500元聘請一位私人教練，沙烏地國防部代表團租的套房是每套1萬500元，卡達官員2018年等候川普接見期間，在酒店消費30多萬元。

眾院監督委員會以前估計，2017至2020年期間，川普酒店從外國政府收到375萬多元，可能違反憲法關於外國薪酬條款的規定。

眾院監督委員會主席卡洛琳·馬隆尼(Carolyn Maloney，紐約州)說：「文件透露的數字令人不安，凸顯川普是以個人利益為重，而不是美國人的利益。」

在被問到外國政府官員在川普酒店的消費時，川普的次子艾瑞克14日表示，家族公司在川普酒店的任何營利都通過財政部 返還給聯邦政府，「我們作為企業是盡可能地避免利益衝突，這樣做不是因為法律規定，而是我們對總統職位的尊重。」

川普2017年訪問中國前兩個月，中國大使館8月底安排一個代表團住進川普酒店，花費1萬9370元。

川普2017年9月在白宮迎接馬來西亞總理納吉時，這位總理及其家人正受到美國司法部的調查，納吉及其隨行人員在川普酒店至少花費25萬9000元，其中茶點費9000多元、室內用餐三份8000多元，以及總理下榻的總統套1萬元和私人教練費1500元。

沙烏地和阿聯酋2017年與卡達斷交引發地區局勢緊張，派員來美遊說川普政府的三國政府要員2017年底至2018年初在川普酒店花費數十萬元，其中沙國和阿拉伯聯國大公國至少16萬4000元，卡達及其相關公司至少30萬7000元。

川普公司給財政部開出川普酒店前三年盈利的35萬5687元支票，但不包括外國政要的入住細節。馬隆尼說：「更多文件顯示，川普扭曲了美國外交政策，使之為個人利益服務，違反了就職誓言。」