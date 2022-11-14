Google定位追踪涉侵犯隱私 與40州達成3.92億元和解

谷歌涉嫌侵犯隱私的調查持續數年，近日終於和與全美40州達成和解。（路透資料照片）

谷歌 (Google)與全美40州達成3億9150萬元和解協議，結束谷歌長期追蹤用戶位置涉嫌侵犯隱私 的調查；州檢察長稱這是美國歷史上最大的跨州隱私和解協議。

官員表示，這椿跨州調查最初是由美聯社(AP)2018年一篇報導所引發，調查發現，即便使用者選擇不被追踪，谷歌仍繼續追蹤用戶的位置。

康州檢察長湯偉麟(William Tong)透過聲明說。在日益依賴技術的時代 下，此一和解協議對消費者來說是歷史性的勝利；位置數據是谷歌所收集最敏感和最有價值的個人訊息之一，消費者選擇不被追蹤的原因很多。

美聯社當初報導，Android設備和iPhone 上的許多谷歌服務都會儲存用戶的位置數據，即使隱私設定顯示會阻止這麼做。普林斯頓大學的計算機科學研究人員應美聯社要求，證實這些發現。

儲存此類數據會帶來破壞隱私風險，並已被警方用來確定犯罪嫌疑人的位置。

美聯社在2018年報導稱，位置跟踪的隱私問題影響了大約20億使用谷歌Android操作系統的設備用戶，以及全球數億依賴谷歌進行地圖或搜索的iPhone用戶。

參與調查的州檢察長表示，位置數據是谷歌所收集最敏感、最有價值的個人數據，即使是少量數據也足以揭示個人的身分和日常生活；谷歌至少自2014年起就誤導用戶，違反州消費者保護法，將位置訊息應用於廣告。

根據和解協議，谷歌同意對用戶更加透明，包括在他們打開和關閉位置帳戶設定時顯示更多訊息，並保留一個網頁，向用戶提供有關谷歌收集訊息的相關數據。