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維吉尼亞大學致命槍擊案3死 嫌疑學生已被捕

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維吉尼亞大學致命槍擊案3死 嫌疑學生已被捕

記者張筠／維州即時報導
致命槍擊案的嫌疑學生瓊斯已被捕。（維吉尼亞大學警方提供）
致命槍擊案的嫌疑學生瓊斯已被捕。（維吉尼亞大學警方提供）

維吉尼亞大學(UVA)13日晚間發生槍擊，導致三人死亡，兩人受傷，警方14日上午表示，嫌疑人為該校非裔青少年，現已被捕；部分華裔家長慶幸孩子沒有遇到危險，但仍擔心他們的心理受創。

維吉尼亞大學校長萊恩(Jim Ryan)在公開信中表示，槍擊案發生在沙羅茲威爾(Charlottesville)校區，13日晚10時30分左右突然有槍響，嫌疑人為該校學生瓊斯(Christopher Darnell Jones, Jr.)，根據學校網站，瓊斯在2018年時是維吉尼亞大學足球隊員。

維吉尼亞大學校長萊恩(Jim Ryan)。美聯社
維吉尼亞大學校長萊恩(Jim Ryan)。美聯社

警方表示，三名死者皆為該校足球隊員，分別為錢德勒(Devin Chandler)、佩里(D'Sean Perry)和戴維斯(Lavel Davis)，另有兩名隊員受傷。

維吉尼亞大學取消14日的所有課程，案發後校方立即執行避難(sheltering)指令，要求在校師生留在安全的室內，學校也建議所有在校人員及時向親友匯報自身狀況。

維州居民李Jennifer的女兒在維吉尼亞大學讀大二，「聽聞此事心裡一緊，還好女兒和同學晚上都在宿舍休息，沒有遇到危險」，但相隔遙遠家長們仍有後怕，也擔心孩子們的心理健康會因此受打擊，校方表示近日會為學生和教職提供心理諮詢和支持，也與家長們保持暢通交流。

大四學生斯洛維爾(Eva Surovell)是維吉尼亞大學學生校報「The Cavalier Daily」的首席編輯，案發後她在宿舍避險，但「宿舍完全沒有食物，晚上也睡不好，非常焦慮的想知道更多信息。」

斯洛維爾表示，雖然從小到大聽聞很多校園槍擊案，許多案件也比這起更致命，死傷更多，「但當自己所在的校園和社區發生如此案件，仍受到很大打擊，難以置信也不知所措，悲傷、焦慮、憤怒等情緒交織。」

維州州長楊京(Glenn Youngkins)14日也發推文為遇難者及其家庭，以及整個社區祈禱；維州的聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)也敦促更多行動來打擊槍枝暴力。

➤➤➤維吉尼亞大學爆槍擊 3死2傷 嫌犯在逃 疑為學生

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