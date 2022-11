有藍勾勾的假帳號害慘禮來藥廠 推特恐損失數百萬

禮來藥廠(Eli Lilly)被有「藍勾勾」的假帳號發文所害,決定停止在推特播放廣告,使推特損失數百萬元。(美聯社)

華盛頓郵報 14日報導,有著「藍勾勾」的假帳號以禮來藥廠(Eli Lilly)名稱與商標為圖檔,10日下午發布推文宣布「胰島素現在免費了」,立即引起網路轟動。來自冒牌帳號的這則簡短推文,讓禮來藥廠被搞得焦頭爛額,決定停止在推特 播放廣告。一名前任禮來高層主管指出,推特為了月費8美元的「藍勾勾」(Twitter Blue)新服務,流失的廣告收入恐將以百萬元計數。

有著「藍勾勾」認證標誌,名稱與商標均顯示為「禮來藥廠」的帳戶,10日下午發布只有九個字的推文:「我們很興奮地宣布胰島素現在免費了(We are excited to announce insulin is free now)。」「藍勾勾」是推特長年以來用來驗證帳戶使用者真實身分的機制,但科技富豪馬斯克 (Elon Musk)今年10月底成為推特老闆之後,將「藍勾勾」改為任何人只要繳交月費8美元便能擁有的功能。

華盛頓郵報報導,冒牌禮來藥廠帳號的這則推文,發布六個多小時後才被移除,但已經引發一波跟進風潮,各行各業的禮來藥廠假帳號如雨後春筍出現,發布貼文累計超過數百萬瀏覽人次。

消息人士透露,假帳號發布推文事件,讓真正的禮來藥廠內部如同天翻地覆,主管們忙著與推特聯繫,要求刪除假帳號發布的推文。消息人士指出,禮來藥廠深怕企業名譽受損,擔心其他假推文可能對民眾使用的藥品做出更多不實陳述,但馬斯克入主後人力被裁撤到只剩一半的推特,卻好幾個小時沒有回應。

報導指出,8美元月費「藍勾勾」服務的事件,對馬斯克來說可能是代價昂貴的一次教訓。以440億元併購推特之前,馬斯克經常把推特當成隨意開玩笑、大吐酸言酸語的遊樂場。

知情人士表示,到了11日上午,禮來藥廠高層主管已經做出決議,全面暫停在推特播放廣告的計畫,禮來在全球各地企業帳號的推特宣傳計畫同樣喊停。

禮來藥廠公關部前任資深主管歐康納(Amy O'Connor)指出:「為了8塊錢,他們恐損失數以百萬元計算的廣告營收。」她說:「對於一家企業來說,留在推特還有什麼好處呢?病患的信任與健康都面臨威脅的時候,對企業來說已經不值得為此冒險了。」

華盛頓郵報報導,假推文傳出的第一時間,由於推特遲遲沒有動作,禮來藥廠10日傍晚透過擁有13萬名追蹤粉絲的官方推特帳號,針對帶有誤倒訊息的冒牌推文發表道歉聲明。過了五小時之後,冒牌帳號仍然存在,一名位於紐約的推特廣告部主管公開向馬斯克喊話,請求移除冒牌帳號,卻沒有得到回應,假帳號直到10日深夜才被停權。