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有藍勾勾的假帳號害慘禮來藥廠 推特恐損失數百萬

記者顏伶如／即時報導
禮來藥廠(Eli Lilly)被有「藍勾勾」的假帳號發文所害，決定停止在推特播放廣告，使推特損失數百萬元。(美聯社)
禮來藥廠(Eli Lilly)被有「藍勾勾」的假帳號發文所害，決定停止在推特播放廣告，使推特損失數百萬元。(美聯社)

華盛頓郵報14日報導，有著「藍勾勾」的假帳號以禮來藥廠(Eli Lilly)名稱與商標為圖檔，10日下午發布推文宣布「胰島素現在免費了」，立即引起網路轟動。來自冒牌帳號的這則簡短推文，讓禮來藥廠被搞得焦頭爛額，決定停止在推特播放廣告。一名前任禮來高層主管指出，推特為了月費8美元的「藍勾勾」(Twitter Blue)新服務，流失的廣告收入恐將以百萬元計數。

有著「藍勾勾」認證標誌，名稱與商標均顯示為「禮來藥廠」的帳戶，10日下午發布只有九個字的推文：「我們很興奮地宣布胰島素現在免費了(We are excited to announce insulin is free now)。」「藍勾勾」是推特長年以來用來驗證帳戶使用者真實身分的機制，但科技富豪馬斯克(Elon Musk)今年10月底成為推特老闆之後，將「藍勾勾」改為任何人只要繳交月費8美元便能擁有的功能。

有著「藍勾勾」認證標誌、名稱與商標均顯示為「禮來藥廠」的帳戶，10日下午發布只有...
有著「藍勾勾」認證標誌、名稱與商標均顯示為「禮來藥廠」的帳戶，10日下午發布只有九個字的推文：「我們很興奮地宣布胰島素現在免費了。」(擷自推特)

華盛頓郵報報導，冒牌禮來藥廠帳號的這則推文，發布六個多小時後才被移除，但已經引發一波跟進風潮，各行各業的禮來藥廠假帳號如雨後春筍出現，發布貼文累計超過數百萬瀏覽人次。

消息人士透露，假帳號發布推文事件，讓真正的禮來藥廠內部如同天翻地覆，主管們忙著與推特聯繫，要求刪除假帳號發布的推文。消息人士指出，禮來藥廠深怕企業名譽受損，擔心其他假推文可能對民眾使用的藥品做出更多不實陳述，但馬斯克入主後人力被裁撤到只剩一半的推特，卻好幾個小時沒有回應。

報導指出，8美元月費「藍勾勾」服務的事件，對馬斯克來說可能是代價昂貴的一次教訓。以440億元併購推特之前，馬斯克經常把推特當成隨意開玩笑、大吐酸言酸語的遊樂場。

知情人士表示，到了11日上午，禮來藥廠高層主管已經做出決議，全面暫停在推特播放廣告的計畫，禮來在全球各地企業帳號的推特宣傳計畫同樣喊停。

禮來藥廠公關部前任資深主管歐康納(Amy O'Connor)指出：「為了8塊錢，他們恐損失數以百萬元計算的廣告營收。」她說：「對於一家企業來說，留在推特還有什麼好處呢？病患的信任與健康都面臨威脅的時候，對企業來說已經不值得為此冒險了。」

華盛頓郵報報導，假推文傳出的第一時間，由於推特遲遲沒有動作，禮來藥廠10日傍晚透過擁有13萬名追蹤粉絲的官方推特帳號，針對帶有誤倒訊息的冒牌推文發表道歉聲明。過了五小時之後，冒牌帳號仍然存在，一名位於紐約的推特廣告部主管公開向馬斯克喊話，請求移除冒牌帳號，卻沒有得到回應，假帳號直到10日深夜才被停權。

推特 馬斯克 華盛頓郵報

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