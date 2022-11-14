我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨再下眾院？關鍵在加州 還要拚剩下20席逆轉勝

亞裔男在LA地鐵被2非裔圍毆跪地求饒 因為講了這個字？

拜習會將登場 波音公司對中國有「這期待」

記者賴錦宏／即時報導
波音公司期待美國總統拜登與中國國家主席習近平的會面，將成為波音重新進入中國市場、以及中國重啟對外開放的契機。（路透）
波音公司期待美國總統拜登與中國國家主席習近平的會面，將成為波音重新進入中國市場、以及中國重啟對外開放的契機。（路透）

波音公司期待美國總統拜登與中國國家主席習近平的會面，將成為波音重新進入中國市場、以及中國重啟對外開放的契機。

據彭博星期一（11月14日）報導，波音公司認為，如果習近平在與拜登的會晤中暗示願意與美國在航空航天的領域進行合作，那這將會是波音公司的一場勝利；即使是雙方承諾繼續進行會談或兩國領導人進行國事訪問，也都是一個有希望的信號。

可問題是，拜登會否在與習近平進行會談期間提出這個問題。波音公司關注的是北京在兌現2020年簽下的有關購買價值數百億美元波音飛機的貿易協議方面存在不足，但一名熟悉白宮想法的人士稱，白宮沒有要求波音做出具體讓步，而是從中國經濟實踐的更大背景來看待這一情況，而中國經濟實踐使波音以外的許多美國企業處於不利地位。

美國貿易代表戴琪在10月28日的採訪中說，波音公司是一個非常重要的利益相關者，但波音公司本身並不能左右美國的貿易政策。

報導稱，波音公司和其他航空航天公司的高管私底下都對中美雙邊貿易缺乏進展表示失望，拜登的外交政策方針總體上沒有像前任總統川普更加注重兩國之間的貿易。拜登在處理對華關係時，更加注重俄烏戰爭帶來的安全風險、台海的緊張局勢和推動世界上最大的兩個經濟體脫鉤。

拜登 習近平 白宮

上一則

峰會吐苦水？馬斯克：我工作量最大 從早到晚 一周7天

延伸閱讀

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登

華郵：美會推動加速武裝台 軍援能否到位仍取決於拜登
白宮：拜登期待拜習會能為中美關係「設置護欄」

白宮：拜登期待拜習會能為中美關係「設置護欄」
拜習會14日登場 「台灣問題」成焦點

拜習會14日登場 「台灣問題」成焦點
拜習會登場 中學者：拜登至少有1年時間改善中美關係

拜習會登場 中學者：拜登至少有1年時間改善中美關係

熱門新聞

總金額20.4億的勁球頭獎在加州售出。(圖來自加州彩券局推特@calottery)

20.4億勁球頭獎得主出爐 加州誕生幸運兒

2022-11-08 13:26
前總統川普的小女兒蒂芬妮（左二）12日將在佛州與相戀四年的小開布羅斯（左一）舉辦婚禮，川普一家人也在11日提前抵達會場進行婚禮彩排。圖為資料照。（Getty Images）

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

2022-11-12 01:28
CNN預測，民主黨現任參議員馬斯多以0.5個百分點的些微差距，擊敗共和黨的前內華達州總檢察長賴克紹，保住參議員席次。(Getty Images)

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

2022-11-12 21:48
有效選票被拋棄於聖他克魯茲山峽谷中。（電視新聞截圖）

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

2022-11-12 19:42
樂透「勁球」彩金連創紀錄，昨天再度無人中獎後，已經連40槓，頭獎彩金累積來到19億美元。(美聯社)

樂透「勁球」連40槓 頭獎彩金飆至19億美元

2022-11-06 10:52

超人氣

更多 >
剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了

剎車失控？廣東1特斯拉高速撞死2人 特斯拉官方回應了
亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？

亞裔男LA地鐵被2非裔暴打跪地求饒 原因是？
李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事

李安街邊吃美食「被捕獲」 老闆曝他私下拒絕這件事
不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散

不准「潤」出中國？ 多個移民公司微信群傳被解散
眾院將成「微弱多數」？共和黨開始緊張了

眾院將成「微弱多數」？共和黨開始緊張了