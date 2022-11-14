拜習會將登場 波音公司對中國有「這期待」

波音公司期待美國總統拜登與中國國家主席習近平的會面，將成為波音重新進入中國市場、以及中國重啟對外開放的契機。（路透）

波音公司期待美國總統拜登 與中國國家主席習近平 的會面，將成為波音重新進入中國市場、以及中國重啟對外開放的契機。

據彭博星期一（11月14日）報導，波音公司認為，如果習近平在與拜登的會晤中暗示願意與美國在航空航天的領域進行合作，那這將會是波音公司的一場勝利；即使是雙方承諾繼續進行會談或兩國領導人進行國事訪問，也都是一個有希望的信號。

可問題是，拜登會否在與習近平進行會談期間提出這個問題。波音公司關注的是北京在兌現2020年簽下的有關購買價值數百億美元波音飛機的貿易協議方面存在不足，但一名熟悉白宮 想法的人士稱，白宮沒有要求波音做出具體讓步，而是從中國經濟實踐的更大背景來看待這一情況，而中國經濟實踐使波音以外的許多美國企業處於不利地位。

美國貿易代表戴琪在10月28日的採訪中說，波音公司是一個非常重要的利益相關者，但波音公司本身並不能左右美國的貿易政策。

報導稱，波音公司和其他航空航天公司的高管私底下都對中美雙邊貿易缺乏進展表示失望，拜登的外交政策方針總體上沒有像前任總統川普更加注重兩國之間的貿易。拜登在處理對華關係時，更加注重俄烏戰爭帶來的安全風險、台海的緊張局勢和推動世界上最大的兩個經濟體脫鉤。