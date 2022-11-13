內銷能自救？馬斯克旗下SpaceX 在他收購的推特買廣告

馬斯克旗下的太空探索科技公司（SpaceX）在推特（Twitter）買廣告。（路透）

財經網站CNBC報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX ）買下推特 （Twitter）提供的大型廣告方案，此時正值馬斯以440億美元收購的推特面臨廣告營收銳減的困境。

這些廣告將在西班牙和澳洲 的推特，推廣SpaceX擁有和經營的Starlink衛星網路服務。

要求匿名的一名現任和一名前推特員工透露，SpaceX購買的這種廣告方案，通常要價超過25萬美元，會將他們的品牌置頂在推特動態上一整天。

用戶在廣告播放日當天、最前面三次開啟推特應用程式時，會看到Starlink的品牌訊息。廣告是上周買的，預計未來幾天會先在澳洲、然後是西班牙播放。

消息來源說，SpaceX通常不會在推特上購買大型廣告方案。該公司開發Starlink，是為那些位於電䌫和光纖基礎設施服務落後或根本無服務地區的民眾提供高速網路連線。

除了SpaceX和推特，馬斯克也是電動車大廠特斯拉的執行長。他曾誇言，特斯拉不在紙媒、廣播、電視和線上展示型廣告上花錢，而是登上粉絲部落格或新聞網站的新聞頭條，並透過汽車俱樂部、粉絲或股東活動和社群媒體互動來製造聲量。但他現在發現，作為「推特老闆」必須要賣線上廣告。

SpaceX買的廣告還不足以彌補推特最近的損失，包括通用汽車、奧迪、福斯、通用磨坊、輝瑞、聯合航空在內的多家公司，最近紛紛暫停在推持投放廣告，部分原因是為了該平台充訴仇恨言論和錯誤資訊。