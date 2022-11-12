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期中選舉「慘勝」 共和黨下個考驗：挺不挺川普？

編譯潘勛／綜合12日電
期中選舉計票尚未完成，共和黨就面臨考驗，要不要支持川普再戰2024。(Getty Images)
期中選舉計票尚未完成，共和黨就面臨考驗，要不要支持川普再戰2024。(Getty Images)

紐約時報12日報導，2022年期中選舉落幕，共和黨選情最多只能稱為慘勝，慘勝猶敗，幾個關鍵州計票還沒完畢，共和黨便面臨另一嚴峻考驗：2024年要不要支持川普三度問鼎白宮，還是扔下他，另擇黨共主？

川普猶如重力核心，拉住共和黨的基本盤達七年，進而影響全國政治，無論國會議員、政治策士、官員乃至他自己的副總統多麼努力，都難逃他的牽引力。

現在，川普加持的候選人在期中選舉大量落馬，跡象顯示共和黨再度努力，想在川普預計15日宣布再選總統之前，讓全黨與他拉開些許距離，不管川普在國會的同夥勒令再度效忠於他。

期中選舉這一周讓共和黨要面對現實：民主黨面對川普，已連續三個選舉周期取得可觀勝利；民主黨募款、製作電視競選廣告時，都特寫川普，甚至介入共和黨內初選，暗助川普派、民主黨高層認為是軟杮子的候選人勝出，然後在最後選舉時逐一擊敗。

這些戰術幫忙民主黨把這次期中選舉，打造成公民複決，對象不是當前不怎受歡迎的拜登總統，而是更不受歡迎的前總統川普及其同夥。這個招數會在12月喬治亞州聯邦參議員決選上再度使用，由現任參議員沃諾克(Raphael Warnock)對決川普欽點的前美式足球球星沃克(Herschel Walker)。有些人眼光甚至打量到2024年，讓川普再度領銜共和黨出戰。

民主黨聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)表示，自己不想見到2024年再由共和黨入主白宮，所以共和黨選擇川普當總統候選人應該是好事。

就算川普是強力吸票機，共和黨也開始分裂；川普的國會盟友施壓其他共和黨人支持川普再戰2024，甚至想讓參院麥康諾共和黨領袖失勢，眾院共和黨領袖麥卡錫力挺川普再選總統。

但由保守派媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)掌控的華爾街日報及紐約郵報都發社論，呼籲揚棄川普；「國家評論」(the National Review)總結期中選訊息為「共和黨醒醒吧，川普變成你們的問題」。

民主黨想到2024年選舉共和黨再由川普掛帥，就掩不住偷笑，民主黨籍前維吉尼亞州長麥考利夫(Terry McAuliffe)表示，川普出來對民主黨是利多，但他不忘立刻加一句：「但對國家則很恐怖，會造成分裂。」

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