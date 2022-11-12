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佛州州長德桑提斯崛起 可能宣布參選總統與川普爭鋒

中央社西棕櫚灘12日綜合外電報導
佛州州長德桑提斯。美聯社
佛州州長德桑提斯。美聯社

佛州州長德桑提斯本周在期中選舉輕鬆連任，他的勝選演說凸顯其政治野心，若他將角逐2024年總統大位，預計最快明年5月宣布參選，與也有意問鼎白宮的前總統川普爭鋒。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，在共和黨內部對期中選情失望情緒瀰漫之際，德桑提斯（Ron DeSantis）在佛州州長選戰大捷，他的出類拔萃正促使共和黨激增許多擁護者，支持他角逐總統大位的前景。

這些共和黨內支持者包括黨內領袖、金主及厭惡前總統川普（Donald Trump）的派系人士，而德桑提斯也再次因此遭到川普攻擊。

在11月8日期中選舉一些參院及州長關鍵選戰，川普背書的多名候選人失利，對共和黨試圖重獲國會多數席次和控制參眾兩院的努力造成打擊。這促使部分共和黨人公開呼籲，黨內應拋棄川普繼續前進。

多名知曉初步討論的人士指稱，如果德桑提斯決定角逐總統大位，預計他最快會在佛羅里達州州議會明年5月初會期結束後宣布參選。

達拉斯投資人暨長年共和黨金主魏斯柯特（Chart Westcott）指出：「德桑提斯的勝選將加速他的動力。川普仍是黨內最重要的全國性人物。不過，目前毋庸置疑，德桑提斯就在他後面，提供活動人士、金主及選民一個川普的替代人選。」

川普 共和黨 德桑提斯

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