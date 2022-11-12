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期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

編譯徐榆涵／即時報導
前總統川普的小女兒蒂芬妮（左二）12日將在佛州與相戀四年的小開布羅斯（左一）舉辦婚禮，川普一家人也在11日提前抵達會場進行婚禮彩排。圖為資料照。（Getty Images）
前總統川普的小女兒蒂芬妮（左二）12日將在佛州與相戀四年的小開布羅斯（左一）舉辦婚禮，川普一家人也在11日提前抵達會場進行婚禮彩排。圖為資料照。（Getty Images）

前總統川普的小女兒蒂芬妮（Tiffany Trump）12日將在佛州與相戀4年的小開布羅斯（Michael Boulos）舉辦婚禮，川普一家人也在11日提前抵達會場進行婚禮彩排，但有媒體拍到，川普似乎沒有嫁女兒的興奮感，反而全程表情凝重，據悉，川普是因為掛心期中選舉的結果和15日將宣布可能決定角逐2024年總統大選的重大計畫。

紐約郵報報導，川普11日被拍到在海湖莊園（Mar-a-Lago）陪同小女兒蒂芬妮彩排婚禮，當蒂芬妮挽著川普的手，準備練習進場時，川普卻面無表情，甚至毫無悅色，與一旁新人的滿臉燦笑，形成強烈對比。

報導指出，川普表情凝重是因為對8日舉行的期中選舉結果感到不滿，川普日前在社群媒體上不滿道，主流媒體誤將共和黨的失利歸咎於他。此外，川普還掛心著下周二即將宣布的重大消息，據信他將正式宣告參選2024大選，三度角逐白宮大位。

根據報導，蒂芬尼的未婚夫、法國後裔布羅斯小蒂芬尼四歲，是身價不凡的富二代，從小在奈及利亞長大，他父親在當地經營的布羅斯集團（Boulos Enterprises）更是價值數十億美元，蒂芬尼與布羅斯於2018年相識進而交往至今。

川普 期中選舉 社群媒體

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