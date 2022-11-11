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共和黨3號人物史提法尼克挺川普選2024 第一個表態領袖

編譯洪毅／綜合11日電
眾院共和黨第三號人物史提法尼克（右）表態支持川普選2024，共和黨將再為川普陷入爭論。 （美聯社）
眾院共和黨第三號人物史提法尼克（右）表態支持川普選2024，共和黨將再為川普陷入爭論。 （美聯社）

共和黨在期中選舉的表現，從原先外界預期的「紅色『浪潮』」變成「漣漪」；儘管不少共和黨人指責前總統川普責無旁貸，不過國會眾院共和黨會議主席艾麗斯‧史提法尼克(Elise Stefanik，紐約州)11日表態：「川普是共和黨的領袖」，是選後第一位支持川普角逐2024年總統大選的國會黨團領導層。

史提法尼克的會議主席為眾院黨團第三號人物，她11日發布聲明說，「非常明顯地，川普是共和黨的領袖」，「是時候了，共和黨人應團結在美國最受歡迎的共和黨人周圍」，而川普的執政依循保守主義價值觀是「有目共睹」的，她「很驕傲地支持川普角逐2024年大選」。

外界視來自紐約州的史提法尼克抱持的保守主義立場較為溫和，也是川普派的潛在巨星之一；雖然在眾院同僚間數一數二年輕，但是她致力為其他眾院同僚募款、背書，且據信與川普的合作關係密切，若川普決定投入2024年大選，外界視她為潛在的副手人選之一。

不過到目前為止，史提法尼克公開力挺川普的聲音依然相對少數，在國會共和黨團領導層中更是獨一無二。

期中選舉前夕，由於拜登總統民調不佳，民主黨的立場、政策亦非得到全民埋單，讓外界預期共和黨將會席捲國會席次；但到目前為止，顯示共和黨至多只能取得微弱多數，政壇許多聲音將矛頭指向川普及其「讓美國再次偉大」(MAGA)的立場，嚇跑不少立場溫和的選民。

其中一個典型的例子就是在搖擺州賓州，外界一度認為民主黨的聯邦參議員候選人費特曼(John Fetterman)勝選機會因健康因素岌岌可危，但最終擊敗川普背書的共和黨對手奧茲(Mehmet Oz)。

儘管「擺脫川普時代，向前邁進」的聲音在共和黨內開始醞釀，不過川普仍將如期在15日發布「重大聲明」，外界猜測他會宣布投入2024年大選的黨內初選。

眾院共和黨黨團第三號人物史提法尼克（右）表態支持川普選2024，共和黨將再為川普...
眾院共和黨黨團第三號人物史提法尼克（右）表態支持川普選2024，共和黨將再為川普陷入爭論。（美聯社）

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