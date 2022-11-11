夫婿遇襲後 裴洛西面對不確定未來 將作出抉擇

美聯社分析，眾院議長裴洛西走到了她政治生涯的一個十字路口。(美聯社)

期中選舉過後，國會參、眾兩院控制權落入哪一黨之手尚未塵埃落定，但對民主黨 籍眾院 議長裴洛西 （Nancy Pelosi）來說，她已走到了一個十字路口。

美聯社報導，身為美國史上首位也是唯一一位女性眾院議長，共和黨若拿下眾院多數席位，裴洛西勢必拱手讓出議長大位，而不久前其夫婿在家中遭入侵者攻擊受傷住院，裴洛西稱這件事令她心碎，但這是否意味她在國會漫長的政治生涯即將結束，還不得而知。

許多人預期裴洛西會選擇退休而不是領導淪為少數的眾議院民主黨人，她夫婿保羅．裴洛西（Paul Pelosi）遭到闖進家裡的入侵者暴力攻擊，更增加這樣的可能性。

裴洛西有可能是數十年來最具影響力的眾議院議長，不會輕易說退就退。選前她被問到是否已決定留下或離開，她僅回答丈夫遭到攻擊會是個影響因素。

當時裴洛西向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「我不得不說，我的決定將受到所發生事情的影響。」

在國會，有些人認為裴洛西將退休以便多陪陪家人，她和丈夫都已經82歲，其他人則感覺她有決心繼續工作。

不少年輕民主黨議員正等著裴洛西和其他眾院領導高層交棒，她過去曾說這是她最後一次擔任領導職位，但那已經是4年前的事，後來她沒再提這件事。

裴洛西的崛起奠定她在歷史上的地位，她不僅是第一位眾議院女性議長，且是70年來唯一兩度拿下此職位的議長，分別是在2007年和2019年。

裴洛西曾與前總統歐巴馬（Barack Obama）一起敲定平價醫療法（Affordable Care Act），以及兩次彈劾前總統川普（Donald Trump），都使她成為美國歷來最強有力的政治人物之一。

期中選舉後的隔天，裴洛西搭機飛抵埃及參加聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第27屆締約方大會（COP27）峰會，努力將美國影響力發揮到國外。35年前她剛成為眾議員時，推動的第一批立法之一就跟氣候有關。

裴洛西有可能卸下議長職位，但會繼續擔任眾議員一段時間。她在加州又輕鬆贏得兩年任期，能與其他當選議員於明年1月3日一起宣誓就職。

多年來，裴洛西一直是共和黨人揶揄的對象，共和黨競選廣告嘲笑她的形象要比其他任何人都來得多。

萊斯大學（Rice University）歷史學教授布林克里（Douglas Brinkley）說：「很多人落在她所承受的壓力下會一蹶不振。」

他將裴洛西與其他重要人物作了比較，包括民權鬥士馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr）的遺孀柯蕾塔（Coretta Scott King）。柯蕾塔在丈夫遇刺後繼續從事公共服務。

布林克里說：「我從她身上看到那種精神，那種永不放棄的勇氣。她時常面對來自各個角落的攻擊箭矢，但她始終保持一種政治勇氣、個人操守和正經嚴肅的神態舉止。她是個傳奇人物。」