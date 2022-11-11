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親密關係生變？梅鐸媒體帝國痛批川普是輸家

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
梅鐸擁有的「華爾街日報」在社論中宣稱「川普是共和黨的最大輸家」。（路透）
梅鐸擁有的「華爾街日報」在社論中宣稱「川普是共和黨的最大輸家」。（路透）

保守派億萬富翁梅鐸（Rupert Murdoch）的強大媒體帝國似乎不再力挺前美國總統川普，甚至稱川普是「輸家」，在期中選舉後表現出「愈來愈差的判斷力」。

法新社報導，就在預計川普將宣布參選2024年總統大選前幾天，梅鐸擁有的新聞集團（News Corp）旗下的「華爾街日報」（Wall Street Journal）在社論中宣稱「川普是共和黨的最大輸家」，並指出共和黨在8日舉行的期中選舉表現令人失望。

川普今天對梅鐸進行反擊，指新聞集團旗下媒體支持的2024年總統提名人是川普的共和黨潛在競爭對手，他說新聞集團會對這個選擇後悔。

新聞集團旗下的小報「紐約郵報」（New York Post）封面將川普描繪成如童謠中坐在磚牆上，搖搖欲墜的「蛋頭先生」，並稱他在選舉中慘遭滑鐵盧，指責他在爭奪國會控制權、州長職位的選戰中，未能讓共和黨橫掃民主黨對手。

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis) 受到極具影響力福斯新聞電視網（Fox News）的高度讚揚，他被視為川普2024年黨內提名的頭號競爭對手。

福斯專欄作家匹克（Liz Peek）寫道：「毫無疑問，期中選舉最大贏家是州長德桑提斯，他在佛羅里達州的壓倒性勝利令人嘆為觀止。最大輸家是誰呢？就是川普。」

川普預期下周宣布參選，而以壓倒性票數擊敗民主黨對手連任的德桑提斯只是暗示他可能會逐鹿白宮。

川普 共和黨 期中選舉

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