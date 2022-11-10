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盼俄釋遭囚女籃球星 拜登：希望與普亭認真討論

中央社華盛頓9日綜合外電報導
女子職籃（WNBA）明星球員格林納在國會選舉前被移送到一個流放地。美聯社
女子職籃（WNBA）明星球員格林納在國會選舉前被移送到一個流放地。美聯社

總統拜登今天表示，希望俄羅斯領導人普亭能夠就釋放女子職籃（WNBA）明星球員格林納「更認真」談判。格林納在國會選舉前被移送到一個流放地。

法新社報導，拜登似乎將格林納（Brittney Griner）面臨的困境與8日舉行的期中選舉做連結，格林納在俄國遭拘留普遍引起美國民眾憤怒。這次美國期中選舉，民主黨對抗共和黨的表現超乎想像。

選舉結束後，拜登在記者會上說：「現在選舉已經結束，所以我希望普亭（Vladimir Putin）將能夠與我們討論，並願意就交換囚犯問題更認真地談判。」

拜登說：「我的目的是讓她回家，到目前為止，我們已經進行多次討論。現在我們的選舉已經結束，我希望（俄國）願意與我們進行更具體的談判。」

他沒有詳細說明，但美國因為俄羅斯入侵烏克蘭，雙方緊張關係升溫，美國正向烏克蘭運送數十億美元的武器。

美國先前曾指控俄羅斯干預選舉，普亭在2016年美國總統大選就公開表示，希望拜登的前任總統川普當選，川普也對普亭表示讚賞。

格林納因在俄羅斯持有內含大麻油的電子菸匣被逮，遭俄國法院判處9年徒刑。她的律師團隊說，她於11月4日從拘留中心被轉移。

律師布拉戈沃林娜（Maria Blagovolina）和博伊科夫（Alexander Boykov）在聲明中說，格林納「現在正在前往流放地的路上」。

他們說：「我們沒有關於她當前確切位置或最終目的地的任何訊息。」這兩位律師指出，俄羅斯通常透過郵件傳送通知，最多需要2週時間。

拜登 俄羅斯 普亭

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