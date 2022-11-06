CAA報告：微信右翼假資訊暴增 衝擊華裔選票

「華人權益促進會」(CAA)在期中選舉前公布新報告指出，右翼假資訊開始滲入廣受華人使用的社群媒體平台微信。（路透）

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，民權非營利組織「華人權益促進會」(CAA)在期中選舉前公布新報告指出，右翼假資訊開始滲入廣受華人使用的社群媒體平台微信 ，恐持續影響華裔 美國籍選民對11月期中選舉的看法。

根據CAA這份新報告，數百篇宣傳右翼假資訊、企圖造成傷害的誤導文章，開始滲入華裔美國人的生活中；其中最受歡迎的文章大肆談論「選舉舞弊氾濫，威脅美國民主的根基。」

「我們真的很擔心。」CAA中文數位互動計畫主任牛金霞(Jinxia Niu)表示：「到處都充斥右翼假資訊，且此處淪為右派政治議程的武器。」

NBC報導，研究人員過去五個月發現320篇可被歸類為「重大」假資訊的文章，意即在微信上擁有逾5000次點閱或是被轉傳到推特、YouTube或其他中文網站等平台的內容。

牛金霞警告，此事非同小可，因為估有60%華裔美國社群積極使用微信。

牛金霞表示，這類重大假資訊文章的主題多元，舉凡社區安全、社會正義再到墮胎議題皆有之，其中大部分文章涉及危害民主，或是遭拜登總統與民主黨人反對的熱門議題。

根據這份報告，最近前總統川普 在佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)遭搜查，更是為這類文章注入燃料；許多川普支持者給川普取了「川寶」的小名，那些川普支持的參選人則成了選舉舞弊的受害者。

牛金霞分析，這類假資訊大致可分成兩類。第一類是宗教與政治議題，許多反中共言論最後變成挺川普內容；第二類則是傳播煽動性言論和假資訊來吸引捐款和廣告營收，藉此大賺一筆，牛金霞稱此為「假資訊的淘金熱」。

媒體研究與社會運動學者郭瑞秋(Rachel Kuo，音譯)表示，假資訊在微信壯大，一部分是因為使用者得以形成親密且大型的信任社群，張貼假資訊無須審核或負責；新報告研究人員指出，中國政府的審查制度讓正確資訊難以進一步解析。

郭瑞秋指出，華裔美國人因語言隔閡更容易受到微信假資訊影響，而且美國主流媒體也未能充分為華裔報導；但她表示這無法完全歸咎給微信，文化與歷史經驗也會導致不同的政治意識形態。