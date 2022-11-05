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舊金山纜車一大早出發巡遊 原是為這兒事!

記者王子涵／舊金山即時報導
約100支持者在清晨就聚集在馬兆明辦公室。（記者王子涵/攝影）
約100支持者在清晨就聚集在馬兆明辦公室。（記者王子涵/攝影）

舊金山第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）5日在日落區舉行纜車巡遊活動，鼓勵選民投票，為自己第二任期做最後衝刺。

約100支持者在清晨就聚集在馬兆明辦公室，舊金山管道工第38工會還提供一輛纜車（Cable Car）為活動造勢。儘管當天日落區飄著小雨，但缺絲毫不影響支持者的熱情。

纜車將巡遊日落區主要街道，支持者會詢問居民的投票情況，並為馬兆明連任做宣傳。纜車在12點停靠至Ortega圖書館，支持者將在這裡投下選票。

馬兆明相信，天氣不會影響巡遊活動。「我們在過去六個月做了很多工作，我們將在選舉日前的最後三天做最後衝刺。」馬兆明說，「我感到十分有信心。我很願意與選民們探討我的工作成果，我的競爭對手除了在不同轄區競選了三次市議員以外，他沒有任何成果。我們現在佔據優勢。」

馬兆明表示，競選活動到目前可謂是跌宕起伏。他曾被匿名的傳單誹謗為共產主義戀童癖，其中一位競選者因違法被取消競選資格，目前的競爭對手利用人們的恐懼爭取同情，卻毫無政績。他感謝所有支持者的付出，超過350名競選志願者已經探訪9萬家庭，爭取到1000位捐贈人。

舊金山工程師第三工會代表拉維利（Charlie Lavery）表示，馬兆明是工人團體的朋友，在政治分歧巨大的舊金山，他能夠建立起合作，讓事情得以成功。

舊金山民主黨成員及工會代表托馬斯（A.J. Thomas）強調，馬兆明傾聽民眾的聲音，生活在日落區，代表日落區。托馬斯補充道，競爭對手殷嘉立（Joel Engardio）在其他轄區競選多年未果，就是因為他不傾聽社區的聲音。「日落區已經做出決定，將我們自己的領袖再次選入市議會。」托馬斯說。

當天第一區市議員陳詩敏、第七區市議員梅義加、市立大學校董王兆倫到場支持。

馬兆明表示，競選活動到目前可謂是跌宕起伏。（記者王子涵/攝影）
馬兆明表示，競選活動到目前可謂是跌宕起伏。（記者王子涵/攝影）

舊金山 投票 民主黨

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