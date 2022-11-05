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佛州通過規定 禁止醫師對未成年人進行性別確認手術

中央社邁阿密4日綜合外電報導
經過3周的公共意見徵詢，佛羅里達州醫療委員會今天投票通過一項規定，禁止醫師提供未滿18歲病患性別確認的治療或手術。圖為示威者在場抗議。(美聯社)
經過3周的公共意見徵詢，佛羅里達州醫療委員會今天投票通過一項規定，禁止醫師提供未滿18歲病患性別確認的治療或手術。圖為示威者在場抗議。(美聯社)

媒體報導，佛羅里達州醫療委員會今天投票通過一項規定，禁止醫師提供未滿18歲病患性別確認（gender-affirming）的治療或手術。

「紐約時報」報導，經過3周的公共意見徵詢期後，如無意外這項規定就會上路。它將防止佛州醫師對未成年人實施變性手術，或是開藥給未成年人幫助他們轉換性別，例如青春期阻斷劑（puberty blocker）。

法新社報導，佛州醫學與整骨醫學委員會所做的這項決定，將不適用於已經開始療程的病患。

委員會的14名成員是由共和黨籍佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）指派。迪尚特今年3月另簽署一道法律，禁止小學課堂討論性傾向或性別認同議題。

佛州性別平權團體「平等佛羅里達」（Equality Florida）批評新禁令置跨性別青少年於險境。該團體的跨性別平等部主任派克（Nikole Parker）透過聲明表示：「這些規定...使得跨性別青少年面臨更高的憂鬱、焦慮和自殺傾向風險。」

正在競選連任的迪尚特數個月來批評對青少年實施性別轉換治療。他上周與民主黨對手克利斯特（Charlie Crist）舉行電視辯論時，將這類療程比擬為「化學閹割」青少年。

迪尚特的政府今年8月還禁止透過「醫療補助」（Medicaid）支付性別轉換療程。「醫療補助」是美國政府提供低收入戶的公共衛生保險。

包括美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics，AAP）等數個美國醫學組織，都支持現有的性別焦慮（gender dysphoria）治療方式。

而阿肯色州與阿拉巴馬州雖也都通過法律，禁止醫師對青少年進行性別確認療程，但目前這些規定都被法院判決擋下。

佛州 醫學 跨性別

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