我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗腎診所是否需有醫護在場 加州29號提案雙方激辯

期中選舉前夕推特大裁員 前員工曝：沒人手打擊假消息

馬斯克稱推特裁員「別無選擇」 威脅點名羞辱廣告商

編譯周辰陽／即時報導
世界首富馬斯克5日推文表示，推特裁員「不幸的是，別無選擇」。資料照片。（Getty Images）
世界首富馬斯克5日推文表示，推特裁員「不幸的是，別無選擇」。資料照片。（Getty Images）

推特安全與誠信部門主管羅思（Yoel Roth）5日推文澄清裁員對信任、安全與審核能力的影響時，也證實全公司削減約一半的員工。身為新老闆的世界首富馬斯克隨後發推文，稱此舉「不幸的是，別無選擇」。

馬斯克推文表示，「關於推特的削減人力，當這家公司正每天損失超過4百萬美元時，不幸的是，別無選擇」，並指每位離開的員工獲得了3個月的遣散費，「這比法定要求多50%」。

一位網友回覆表示，「伊隆，我們99%的人都知道你是個好人，其他的1%只不過是真他X大聲」。馬斯克則回覆說，「我盡力」。

保守派團體「Article III Project」創辦人兼主席戴維斯（Mike Davis）向馬斯克推文，稱他擁有近1.14億的跟隨者，建議他點名羞辱屈服於廣告商抵制的廣告商，讓網友們可以反抵制，並盡快讓8美元月費訂閱制上路，這樣大家現在可以開始補足損失的收益。

對此，馬斯克回覆表達感謝，稱如果這種情況持續下去，「熱核級（Thermonuclear）點名羞辱恰恰是將會發生的事情」。

馬斯克 推特 裁員

上一則

期中選舉前夕推特大裁員 前員工曝：沒人手打擊假消息

延伸閱讀

馬斯克接管推特 前女友安珀赫德帳號離奇消失

馬斯克接管推特 前女友安珀赫德帳號離奇消失
顧此失彼？馬斯克收購推特後...特斯拉加州市占續降

顧此失彼？馬斯克收購推特後...特斯拉加州市占續降
Lyft、推特裁員 亞馬遜凍人事 大企業迎寒冬

Lyft、推特裁員 亞馬遜凍人事 大企業迎寒冬
推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

熱門新聞

馬斯克傳將引進中國工程師，將上海廠的成功複製到加州廠。（路透）

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

2022-11-01 23:23
Nelson的兒子Byron說，父親善於操控人，是一個有反社會傾向的人，沒有同情心。（電視新聞截圖）

謀殺徐麗麗 男友被爆反社會傾向劈腿渣男

2022-11-02 20:15
俄勒岡州警方調查一起路怒開槍案件嫌犯，竟然抓到一名市長。圖為示意圖。(Pexels)

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

2022-11-02 15:16
攻擊保羅‧裴洛西(Paul Pelosi)的男子狄帕培(David DePape)是加拿大公民，在美國非法滯留，可能遭到驅逐出境。(美聯社)

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

2022-11-03 09:12
華為公司前財務長孟晚舟。(Getty Images)

WSJ：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對

2022-10-28 10:15
馬斯克入主一周後，推特告知員工周五開始裁員。(路透)

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

2022-11-04 02:20

超人氣

更多 >
傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因

傳謝霆鋒年付8千萬 張柏芝仍拚命工作 兒子曝原因
紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事

紐約法拉盛跳樓華女是孤兒 無人可處理後事
推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知
金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友
蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴

蕭茲見習近平後 中國大手筆下單140架空巴