馬斯克稱推特裁員「別無選擇」 威脅點名羞辱廣告商

世界首富馬斯克5日推文表示，推特裁員「不幸的是，別無選擇」。資料照片。（Getty Images）

推特 安全與誠信部門主管羅思（Yoel Roth）5日推文澄清裁員 對信任、安全與審核能力的影響時，也證實全公司削減約一半的員工。身為新老闆的世界首富馬斯克 隨後發推文，稱此舉「不幸的是，別無選擇」。

馬斯克推文表示，「關於推特的削減人力，當這家公司正每天損失超過4百萬美元時，不幸的是，別無選擇」，並指每位離開的員工獲得了3個月的遣散費，「這比法定要求多50%」。

一位網友回覆表示，「伊隆，我們99%的人都知道你是個好人，其他的1%只不過是真他X大聲」。馬斯克則回覆說，「我盡力」。

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.



Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required. — Elon Musk (@elonmusk) 2022年11月4日

保守派團體「Article III Project」創辦人兼主席戴維斯（Mike Davis）向馬斯克推文，稱他擁有近1.14億的跟隨者，建議他點名羞辱屈服於廣告商抵制的廣告商，讓網友們可以反抵制，並盡快讓8美元月費訂閱制上路，這樣大家現在可以開始補足損失的收益。

對此，馬斯克回覆表達感謝，稱如果這種情況持續下去，「熱核級（Thermonuclear）點名羞辱恰恰是將會發生的事情」。