CNN：川普若再戰2024 司法部考慮設立特別檢察官

前總統川普3日在愛阿華州的造勢大會現場。美聯社

有線電視新聞網(CNN)4日報導，知情人士指出，前總統川普 在期中選舉過後宣布參加2024年選舉的態勢越來越明顯，司法部 官員已經展開私下討論，一旦川普再次參選，司法部可能有必要設立特別檢察官 ，全權掌理與川普有關的兩件聯邦調查。司法部並未針對CNN報導發表評論。

報導指出，對於現正進行中的調查，司法部已經增派人手，讓經驗豐富的檢察官加入團隊，以因應期中選舉過後可能出現的任何發展，包括是否打創下美國史上首例對身為前任總統的川普起訴。

選前最後階段的倒數幾周，司法部遵循慣例保持低調，避免任何大動作，以免引發政治後果。報導指出，但檯面下發展並未中止，川普企圖推翻2020年大選結果及川普涉嫌卸任後擅自將國家安全機密檔案帶到佛羅里達州海湖莊園(Mar-a-Lago)住處的兩起案件，聯邦調查人員依然忙著查案，以積極手段發出大陪審團傳票，要求證人必須配合調查。

報導指出，對於與川普有關的調查案件，聯邦調查人員計畫期中選舉過後展開新一波動作；數名川普親信恐將遭到起訴，倘若川普在選後宣布角逐2024年大選，狀況將變得更加棘手。

一名正在處理2021年1月6日國會暴動案件的辯護律師分析：「只要聯邦檢察官出手，幾乎可以針對任何人增加起訴罪名。」這名律師分析，並不知道最後可能有哪些人遭到起訴，「這一點讓人覺得害怕」。

川普與數名川普親信在喬治亞州面臨訴訟，喬州富爾頓郡(Fulton County)區域檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)正在調查川普對涉嫌對地方選務官員施壓。報導指出，威利斯團隊的調查行動可望在今年底之前完成。

正在角逐總統大選的候選人如果遭到聯邦起訴，可能引發政治風暴。CNN報導分析，接下來是否成立特別檢察官，目前雖然尚未定案，但消息人士表示，某些司法部官員在內部討論中主張，成立特別檢察官的好處在於為司法部設下防火牆，阻隔外界指控拜登政府追殺拜登最主要的政治對手。

從實際角度來看，特別檢察官並無法避免政治攻擊。先後曾任「通俄案」特別檢察官的穆勒(Robert Mueller)、杜然(John Durham)都曾遭受批評聲浪。