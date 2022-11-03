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國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

記者顏伶如／即時報導
攻擊保羅‧裴洛西(Paul Pelosi)的男子狄帕培(David DePape)是加拿大公民，在美國非法滯留，可能遭到驅逐出境。(美聯社)
攻擊保羅‧裴洛西(Paul Pelosi)的男子狄帕培(David DePape)是加拿大公民，在美國非法滯留，可能遭到驅逐出境。(美聯社)

國土安全部2日深夜表示，上周攻擊眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)丈夫保羅‧裴洛西(Paul Pelosi)的男子在美國非法滯留，可能遭到驅逐出境。

國土安全部在聲明中指出，加拿大公民狄帕培(David DePape)10月28日被捕後，11月1日在舊金山郡立監獄(San Francisco County Jail)遭到聯邦移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)扣押。

移民和海關執法局日前對聯邦政府、州政府及地方警察機關發出移民拘捕令(immigration detainer)，告知移民幹員將收押某個特定對象，受文單位若有釋放計畫必須先行知會移民局

有線電視新聞網(CNN)報導分析，移民拘捕令對於狄帕培犯下的攻擊案可能影響不大，因為遭到驅逐通常是在刑事案件結案之後。嫌犯通常被法院定罪且判刑之後，才會被美國遞解出境。

根據聯邦調查紀錄，加拿大公民狄帕培2008年3月初從美墨邊境關卡聖伊席卓(San Ysidro)進入美國，身份為「臨時遊客」(temporary visitor)。通常加拿大公民到美國洽商或旅遊並不需要簽證，免簽證入境後可停留半年。

42歲的狄帕培涉嫌10月28日早晨侵入裴洛西舊金山住家，以鐵錘攻擊82歲的保羅‧裴洛西。美國聯邦檢察官辦公室及舊金山區域檢察官辦公室本周稍早宣布，狄帕培面臨起訴罪名包括攻擊罪、殺人未遂、綁架未遂等。狄帕培提出無罪抗辯，目前在押。

華盛頓郵報報導，加拿大媒體報導，親戚表示狄帕培在卑詩省(British Columbia)長大，為何跑到北加州犯案則令親友感到不解。聯邦政府調查紀錄顯示，狄帕培2008年3月8日從聖地牙哥郡(San Diego County)與墨西哥邊境城鎮蒂華納(Tijuana)的聖伊席卓關卡合法入境。至於狄帕培免簽證合法停留期間何時到期，國土安全部並未說明。

▼裴洛西丈夫被打 譴責暴力

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

移民局 裴洛西 加拿大

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