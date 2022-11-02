我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

國際調查中國海外警察站 紐約「海外110」停擺

中央社台北2日電
福州警僑事務美國紐約站曾在今年4月舉行活動，圖為工作人員合影。（取材自推特）
福州警僑事務美國紐約站曾在今年4月舉行活動，圖為工作人員合影。（取材自推特）

荷蘭及加拿大等國家正調查中國在當地私設立海外警察局，而在紐約的中國警察服務站曾被宣揚為「海外110」，但風聲鶴唳之際，這個服務站似乎已經停擺，人員不見蹤影，聯絡電話也被切斷。

總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）近日報告，中國在21國設置54個「警僑事務海外服務站」，大部分在歐洲，包括英國、愛爾蘭、荷蘭、西班牙、義大利及蘇格蘭等，意圖騷擾中國僑民及異議人士；加拿大表示已對此事展開調查，愛爾蘭及荷蘭皆勒令關閉。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）推文指出，設立警察機構「沒有徵得荷蘭方面許可」，外交部「已告知（中國）大使，這些機構須立即關閉」，且荷蘭且正在調查其活動。

據「美國之音」報導，無獨有偶，美國紐約也有中國警察服務站，而且得到中國官方海外媒體的大力宣傳，被稱為「海外110」。

不過，10月31日，主持這個「福州警僑事務美國站」的紐約長樂公會一名會友表示服務站「現在已經沒有了，取消了」。服務站似乎已經停擺，相關人員不見蹤影，聯絡電話也被切斷。

10月8日，紐約郵報（New York Post）報導，這個組織於2013年在紐約成立，3年後以130萬美元購買了東百老匯路107號的樓層，即現在長樂公會會址，服務站就設在公所內。但今年5月，美國國稅局因長樂公會連續3年未申報稅務取消了其非營利組織的免稅地位。

長樂公會一位不願透露姓名的資深會員告訴美國之音，最近公會董事會成員都很緊張，因為美國聯邦政府有關機構正調查那些為會所購置房產捐款的會員。

這名匿名會員說，公會捐款名單上有近300名個人和數十個團體，寫明每個人的捐款數額，最高為9萬美元（約新台幣290萬元），最低為5000美元，「主席、副主席，按級別，董事會人人都要捐」，但現在這份名單很可能成了聯邦相關機構調查偷稅、漏稅的證據。

他說，「你捐了2萬塊錢，結果報稅表上只報了幾千塊錢收入，你怎麼解釋啊？」 現在他們很緊張，都雞飛狗跳了。

中國官方的海外媒體「僑報」曾報導，福州警僑事務美國站是免費為旅美福州僑胞提供包括戶籍、出入境、身份證期滿換證的委託書等服務事項。

但福州市公安局還在服務站開通「海外福州籍華僑華人報警求助服務」，能以電話、微信、郵件報警，更被宣傳是為「海外110」的報警服務。

一位劉姓僑領說，他們可能也會有一點「副業」，什麼都可以報警嘛，從事賣國行動也要報啊，110報警消息一定很多。

獨立法律人士虞平對美國之音說，這很大程度上違反一個國家的主權原則，換駕照也是國家主權行為，應該透過領事館來辦理。別說美國要到中國去設立這類服務站中國政府不會允許，即便像法律程序方面的合作，中國都不允許。

「紐約郵報」指出，設在長樂公會的中國警察服務站，表面上是為了幫助中國公民更新政府頒發的身分證和駕駛執照，但根據最近一份報告，這些服務站有著更邪惡的目的，例如為中國共產黨監視僑民。

警察 報稅 加拿大

上一則

川普報稅資料 首席大法官羅伯茲下令暫緩送交國會

延伸閱讀

紐約洛克菲勒聖誕樹曝光 82呎挪威雲杉中選

紐約洛克菲勒聖誕樹曝光 82呎挪威雲杉中選
安全忠 千萬保釋申請被駁回

安全忠 千萬保釋申請被駁回
紐約上州校園衝突 亞裔高中生遭非裔生連刺多刀

紐約上州校園衝突 亞裔高中生遭非裔生連刺多刀
「我要上春晚」節目紐約海選

「我要上春晚」節目紐約海選

熱門新聞

華為公司前財務長孟晚舟。(Getty Images)

WSJ：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對

2022-10-28 10:15
全球首富馬斯克周三（26日）現身社群媒體推特在舊金山的總部，手上還抱著一個洗手槽。(美聯社)

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

2022-10-26 20:16
79歲的皮拉托現在還是得每天凌晨2時半出門，去芝加哥一家肉品包裝廠上班。臨走前都不忘擁抱一下69歲的妻子馬蒂娜。(美聯社)

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

2022-10-26 21:15
關鍵州賓州的民主黨候選人費特曼(左)與共和黨候選人奧茲。(美聯社)

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

2022-10-29 22:40
鳳凰城大都會區創下13%的年度最大通膨率，亞利桑納州共和黨州長參選人卡麗‧雷克聲勢提高，支持者在其競選總部聚集。(Getty Images)

通膨飆、股市跌 最後關頭…經濟選民倒向共和黨

2022-10-30 20:40
警方確認今晨潛入聯邦眾議院議長裴洛西舊金山家中對其夫婿保羅施暴者為42歲德裴普（David DePape）。（美聯社資料照片）

對裴洛西夫婿施暴 嫌犯被指右翼裸體主義者

2022-10-28 19:28

超人氣

更多 >
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公