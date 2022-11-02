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「川普死了」假消息瘋傳推特 馬斯克鬆綁管制面臨考驗

編譯林奇賢／即時報導
推特瘋傳川普過世的假消息，讓馬斯克有意調整推特內容管制的政策備受考驗。（取材自推特）
推特瘋傳川普過世的假消息，讓馬斯克有意調整推特內容管制的政策備受考驗。（取材自推特）

喜劇演員海德克（Tim Heidecker）在推特上帶頭宣稱川普過世，掀起其他人在推特散播這個假消息的風潮。對剛入主推特的馬斯克來說，他有意調整推特內容管制的政策備受考驗。

BusinessInsider報導，海德克1日開始在推文宣稱川普過世，並帶頭使用「TrumpisDead」（川普死了）的主題標籤。他在一系列推文說「川普死了（還很慘）」，還標記上周四才入主推特的馬斯克，藉此表示這位億萬富豪「把新聞壓下來（或者說他這麼做了？）」

海德克還說，「許多人都對此悲慟」、「我聽說他死的方式很悲慘」。在一小時內，他一系列的推文吸引大量的按讚，以及數千條轉推，更在推特上掀起主題標籤寫「TrumpisDead」的風潮，許多人加入這個對川普開玩笑、嘲諷的行列。

剛成為推特老闆兼執行長的馬斯克，有意鬆綁這個平台的內容管制，因此推特上的假訊息、不實訊息、仇恨言論，以及其他問題內容，已迅速成為他遭遇的一大議題，以至於馬斯克10月31日又把他的推特自介從「Chief Twit」（推特領導人）改成「Twitter Complaint Hotline Operator」（推特投訴熱線處理人員）。

在馬斯克完成收購推特後的幾天裡，推特上污辱和仇恨用詞的使用次數已大幅增加。彭博另指出，推特同時也限制了獲准刪除這類內容的員工人數。不過，推特安全長羅斯（Yeol Roth）強調，推特的規範目前「在很大程度上仍繼續實施」。

推特 馬斯克 川普

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