「川普死了」假消息瘋傳推特 馬斯克鬆綁管制面臨考驗

喜劇演員海德克(Tim Heidecker)在推特 上帶頭宣稱川普 過世,掀起其他人在推特散播這個假消息的風潮。對剛入主推特的馬斯克 來說,他有意調整推特內容管制的政策備受考驗。

BusinessInsider報導,海德克1日開始在推文宣稱川普過世,並帶頭使用「TrumpisDead」(川普死了)的主題標籤。他在一系列推文說「川普死了(還很慘)」,還標記上周四才入主推特的馬斯克,藉此表示這位億萬富豪「把新聞壓下來(或者說他這麼做了?)」

Here's what we know:

1. Trump is dead (died badly)

2. @elonmusk has suppressed this news (or has he?)

3. Donald Trump Junior is now just plain Donald Trump



