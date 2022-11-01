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特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

特斯拉上海廠太成功 馬斯克傳將引進200名中國工程師到加州

編譯季晶晶／即時報導
馬斯克傳將引進中國工程師，將上海廠的成功複製到加州廠。（路透）
馬斯克傳將引進中國工程師，將上海廠的成功複製到加州廠。（路透）

特斯拉希望把上海廠的成功複製到美國，將引進中國工程師，改善加州佛利蒙特（Fremont）工廠的生產。

特斯拉上海超級工廠在提高產量上非常成功，2019年動土、同年年底開始生產，速度之快前所未見，如今年產能達100萬輛車，是全球產量最大的電動車廠。除此之外，上海廠的毛利率和成本也領先同業。

特斯拉執行長馬斯克經常稱讚中國團隊取得了令人難以置信的成功，特斯拉因此擴大在中國電動車市場的占有率。

彭博資訊引述匿名消息來源報導，現在特斯拉希望複製上海廠的成功，因此將派遣部分工程師──特別是自動化和控制工程師──前來協助加州佛利蒙特廠提高產量，大約200人將赴加州執行至少持續三個月的任務。第一批工人最早本月出發。

特斯拉的佛利蒙特廠年產60萬輛車，是30年來最佳成績，但馬斯克最近說，他相信該廠還有成長空間。

許多人貶低中國製造業的成功，認為全仰仗廉價勞力，電動車媒體Eelctrek指出，這是一部分的理由，但那裡的工程人才不容忽視。中國2020年培養出138萬名拿學士學位的工程師，相較下美國只有19.7萬。如果自中國引進工程師改善製造流程能獲致成功，同一批人可能很快也會造訪特斯拉的德州和德國廠。

特斯拉 加州 電動車

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