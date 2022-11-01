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世說新聞╱實探馮小剛LA豪宅 超有錢鄰居這麼說

勁球明開獎 彩金上看15.8億

編譯周芳苑、陳韻涵／即時報導
全美勁球獎金已上看超過15億元，2日晚開獎，圖為加州民眾爭購彩券，希望一夕致富。(美聯社)
全美勁球獎金已上看超過15億元，2日晚開獎，圖為加州民眾爭購彩券，希望一夕致富。(美聯社)

勁球(Powerball)頭獎彩金截至1日晚已累計12億元，2日晚間開獎如果沒有人中頭獎，美國史上第四大的彩票頭獎金額可能刷新歷史紀錄。

勁球自8月3日一人獨得頭獎以來，連續38次無人中獎；每次抽獎只要無人中獎，頭獎金額便會持續增加，如今勁球頭獎金額正接近2016年的15億8600萬元最高紀錄，當年由三人平分彩金，至於美國史上第二和第三高的樂透獎金紀錄由兆彩(Mega Millions)締造。

賓州樂透局(Pennsylvania Lottery)主任斯維特(Drew Svitko)認為，2016年創下的15億8600萬元紀錄觸手可及，但能否打破紀錄取決於售出的彩票數量等因素決定。

監管勁球的「多州彩票協會」(Multi-State Lottery Association)發言人安娜‧多莫托(Anna Domoto)表示，10月31日晚那次開獎共售出1億3160萬張勁球彩票，數百萬玩家選擇相同號碼，占所有可能號碼組合的36.3%。

36.3%看似很大比例，但以中頭獎機率2億9220萬分之一推估，大約還有1億8600萬組號碼沒人選，也因此無人中頭獎。

勁球目前頭獎金額累積到12億元，這是指分攤成29年發放，但幾乎所有中獎人都會選擇一次提領現金，換算約5億9670萬元。

宣傳廣告的獎金以逐年領取計算，這是影響頭獎金額的第二個因素，利率上升將使年金加碼累積；人們選擇提領5億9670萬元現金，對樂透局來說等於用這筆錢投入到最終有12億元年金的投資，隨著利率上升，投資加碼成長。

斯維特說：「樂透局利用投資來支付獎金，投資及其價值和利率相互影響。」

勁球目前在全美45州及華盛頓特區、波多黎各和美屬維爾京群島販售。

勁球 投資 利率

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