我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／網搜「不上班的正當理由」次數 今年暴增

學會和國稅局打交道 報稅7訣竅不可不知

美嘻哈團體Migos成員Takeoff遭槍殺 得年28歲

中央社紐約1日綜合外電報導
饒舌歌手Takeoff在德州休士頓一家保齡球館遭到槍殺，得年28歲。(美聯社)
饒舌歌手Takeoff在德州休士頓一家保齡球館遭到槍殺，得年28歲。(美聯社)

娛樂八卦媒體TMZ報導，饒舌歌手Takeoff今天在德州休士頓一家保齡球館遭到槍殺，得年28歲。他是嘻哈團體Migos成員，昨天才剛與一位團員發布新歌MV。

Takeoff真名為波爾（Kirshnik Khari Ball），Migos由藝名為Quavo、Offset和Takeoff的三人組成，曾獲葛萊美獎（Grammy Awards）提名

影片來源：YouTube FOX 5 New York

TMZ報導，據悉事發時Takeoff正與團員Quavo玩骰子，當時有口角發生，有人開槍射中Takeoff的頭部或附近，他被宣告當場死亡。

執法機構消息人士及多名目擊者告訴TMZ，這起致命事件發生在凌晨兩點半後不久，當時警方接獲報案，一名男子在810休士頓撞球暨保齡球館（810 Billiards & Bowling Houston）遭到射殺。

警方表示，另有兩人遭到槍擊，已乘私人車輛至地方醫院，目前傷勢不明。根據TMZ，當時也在場的Quavo沒有受傷。

Takeoff最近才與Quavo以雙人組Unc & Phew身分發布作品。他們昨天才發表新歌Messy的MV。

休士頓 提名 德州

上一則

誰對你今年錢包是鼓是扁影響最大？MW評選出這50人

下一則

快看世界／網搜「不上班的正當理由」次數 今年暴增

延伸閱讀

背後槍殺黑人 前密西根州警員面臨謀殺罪審判

背後槍殺黑人 前密西根州警員面臨謀殺罪審判
休士頓榮光會 慶祝榮民節

休士頓榮光會 慶祝榮民節
南加內陸東谷發生兒槍殺父親人倫慘劇

南加內陸東谷發生兒槍殺父親人倫慘劇
威州6屍命案 夫槍殺家人、放火燒公寓 再飲彈自盡

威州6屍命案 夫槍殺家人、放火燒公寓 再飲彈自盡

熱門新聞

華為公司前財務長孟晚舟。(Getty Images)

WSJ：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對

2022-10-28 10:15
全球首富馬斯克周三（26日）現身社群媒體推特在舊金山的總部，手上還抱著一個洗手槽。(美聯社)

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

2022-10-26 20:16
79歲的皮拉托現在還是得每天凌晨2時半出門，去芝加哥一家肉品包裝廠上班。臨走前都不忘擁抱一下69歲的妻子馬蒂娜。(美聯社)

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

2022-10-26 21:15
關鍵州賓州的民主黨候選人費特曼(左)與共和黨候選人奧茲。(美聯社)

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

2022-10-29 22:40
鳳凰城大都會區創下13%的年度最大通膨率，亞利桑納州共和黨州長參選人卡麗‧雷克聲勢提高，支持者在其競選總部聚集。(Getty Images)

通膨飆、股市跌 最後關頭…經濟選民倒向共和黨

2022-10-30 20:40
警方確認今晨潛入聯邦眾議院議長裴洛西舊金山家中對其夫婿保羅施暴者為42歲德裴普（David DePape）。（美聯社資料照片）

對裴洛西夫婿施暴 嫌犯被指右翼裸體主義者

2022-10-28 19:28

超人氣

更多 >
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她
南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危

南加少女慘遭自家養的鬥牛犬攻擊 生命垂危
梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去

梨泰院酒吧爆「堵死逃生路線」無視爬牆求救：全推下去