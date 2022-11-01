誰對你今年錢包是鼓是扁影響最大？MW評選出這50人

特斯拉執行長馬斯克的推文影響力強大，常能左右狗狗幣等加密幣的市場走勢。(路透)

2022進入倒數兩個月，現在已可看出今年誰對投資 資金流動影響最大？財經網站MarketWatch評選出2022年最具金融市場影響力的50位人物，入榜者包括聯準會（Fed）主席鮑爾、特斯拉 執行長馬斯克、前財長暨經濟學家桑默斯等人，兩位獨裁者俄羅斯總統普亭與中國國家主席習近平也上榜。

這份「MarketWatch 50」名單可分為四類人物：決策人士、企業主管、交易員以及加密幣相關業者。他們的共同點是，不論置身於華府、華爾街、矽谷或網路論壇Reddit，其言行都能影響市場走勢，進而影響投資人的錢包是鼓是扁。

這份名單上，有位入榜者並不是經濟學系科班出身，但目前為全球最重要的央行 掌舵，先前一直在市場挹注資金，直到眼見通膨扶搖直上不是「暫時性」的，於是自今年3月起快馬加鞭升息。沒錯，他就是Fed主席鮑爾。

上榜的還有一個獨裁者，揮兵入侵鄰國，那就是發動侵烏戰爭的俄羅斯總統普亭。這麼一戰，進一步打亂了全球供應鏈，還引爆一波糧價和能源價格飆漲，歐洲企業和消費者首當其衝。

另一個也入榜的獨裁者是中國國家主席習近平，他堅持「清零」防疫封控，使這個世界第二大經濟體成長急遽減緩，如今隨著著美國、台灣立場擺出強硬姿態的他獲得第三任，中國資本外逃加劇。

有位企業主管以全球首富之尊，卻自稱住在德州靠美墨邊境的一個小屋裏。繼革新汽車、太空船之後，他現在準備革新社群媒體。他就是特斯拉執行長馬斯克，推文內容可能在加密幣等市場發揮呼風喚雨的威力。

還有一位佛羅里達州基金經理人，她操盤的一支聚焦成長股的ETF今年來跌掉60%，但仍鼓勵投資人勇於押注投機色彩濃厚的科技股。猜中了嗎？她是有「女股神」之稱的方舟（ARK）執行長伍德。

這些人物有何共同點？他們都因為對市場資金極具影響力，而獲選入2022年「MarketWatch 50」榜單。這份榜單未逐一評分排名，只由MarketWatch評選委員會依據讀者的意見反饋、記者採訪結果為基礎，最後由主編和總編輯敲定50位在金融市場影響力重大的入士。他們的言行每每觸動股票、債券、大宗商品、貨幣或低流動性資產的漲跌；影響市場參與者的行為和策略；最終會對民眾的錢包產生極大的影響。

截至目前為止，2022顯然已是金融市場瘋狂震盪的一年。美股標普500指數正步向全年表現為2008年金融海嘯以來最慘的一年，但連往年被視為資金安全避風港的美國公債市場也跌得慘兮兮，被視為抗通膨資產的黃金表現也不如預期，加密幣就更別提了。1月至10月期間，採取傳統「股票配置60%和債券40%」策略的投資組合，今年來已大跌16.6%。

這份榜單有14位企業執行長入選，包括摩根大通的戴蒙、蘋果的庫克、貝萊德的芬克、超微（AMD）的蘇姿丰，以及臉書母公司Meta Platforms執行長祖克柏。加密幣交易平台幣安（Binance）執行長趙長鵬、Terraform Labs執行長權道亨（Do Kwon）也入列。

「MarketWatch 50」上有17位決策者，凸顯今年政府和公家機關政策對民間市場的影響力深遠。這些入榜的決策者包括央行官員，例如Fed副主席布蘭納德和歐洲央行（ECB）總裁拉加德；政府領袖和高階官員，如拜登總統和財政部長葉倫，以及烏克蘭總統澤倫斯基，以及前英國首相特拉斯；高聲示警通膨並為抗通膨獻策的哈佛大學教授桑默斯；以及遭公司解雇後創立亞馬遜工會的領袖史莫斯。