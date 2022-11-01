馬斯克入主不到一周 好萊塢名人掀「推特出走潮」

全球首富馬斯克10月底入主推特後動作頻頻，力圖為該社群媒體開創新局，但新官上任三把火已引發推特用戶不安，甚至在推特掀起「名人出走潮」。美聯社

全球首富馬斯克 10月底入主推特 後，已迅速解散整個董事會、就任執行長，並啟動推特下市程序，接下來將改造推特功能及鬆綁內容管制，力圖為該社群媒體開創新局，但新官上任三把火已引發推特用戶不安，甚至在推特掀起「名人出走潮」。

NBC新聞報導，知名美劇 「實習醫生」製作人珊達萊梅斯（Shonda Rhimes）等好萊塢名人已紛紛宣布離開推特，原因是該平台由馬斯克掌控，而這位推特新老闆自稱「言論自由絕對主義者」，誓言要全面改革推特，包括可能撤銷永久停用前總統川普帳號的決策。

在馬斯克正式收購推特兩天後，萊梅斯向其200萬名追蹤者發布推文說：「不在馬斯克計畫的任何事上消磨時間。掰了！」曾獲葛萊美獎的創作歌手莎拉芭瑞黎絲（Sara Bareilles）隔日也在推特發文，與近300萬名追隨者喊話「在其他平台上見」。

「蜘蛛人：驚奇再起」漫畫家拉森（Erik Larsen）4月曾發推文說，馬斯克買下推特的那天，他將刪除帳號並離開推特，他如今透過電子郵件證實告別推特，他說：「此舉（馬斯克買推特）只會鼓舞那些最有害的用戶。種族主義者、『愛國者』和怪人全面回歸。」

退休職業摔角手及演員佛利（Mick Foley）也公開表示，看不慣推特易主及錯誤資訊和仇恨言論似乎將受鼓舞，他將暫別推特，但繼續活躍於臉書和Instagram。美劇「國務卿女士」女主角李歐妮（Téa Leoni）、NBC電視劇「這就是我們」執行製作歐林（Ken Olin）也相繼退出。

「阿比和阿弟的冒險」系列喜劇演員及電影製片人溫特（Alex Winter）已把推特帳號介紹改成「不在這」，並放上其Instagram帳號頁面連結。

他在一封電子郵件中說：「馬斯克接管推特，使其成為更不被監督的私人公司，立刻導致平台更容易傳播仇恨言論、針對性攻擊和假訊息。若推特再成上市公司且由更理性的人經營，我們許多人將會回歸。」