以正義使者之姿守護集票箱？司法部：恐觸聯邦法律

民眾自發監視集票箱的行為，在亞利桑納州引起合法與否的辯論。圖為一名選民在集票箱前。(美聯社)

今年期中選舉被視為決戰州之一的亞利桑納州 ，傳出有民眾以「正義使者」之姿在集票箱(ballot drop boxes)附近監視其他選民，甚至對繳交選票的民眾錄影或拍照。司法部 31日指出，監視集票箱(ballot drop box monitoring)的行為如果出現恫嚇、威脅或強迫，將構成觸犯聯邦法律「投票 權利法」(Voting Rights Act)。

非營利政治組織「亞利桑納州婦女選民聯盟」(League of Women Voters of Arizona)上周向亞利桑納區美國聯邦區域法院提告，指控亞瓦佩郡(Yavapai County)、馬瑞波卡郡(Maricopa County)出現個人或自衛隊組織在集票箱周邊恫嚇其他選民的案例，明顯違法。

司法部31日對「亞利桑納州婦女選民聯盟」案件發表法律理由書(brief)指出，「自封正義使者的集票箱保護措施」(vigilante ballot security measures)，例如在集票箱附近對其他選民拍照、錄影，恐將構成觸犯「投票權利法」。

司法部以利益聲明(statement of interest)形式發表的法律理由書中表示，一般公民自組所謂的「選票保全團隊」(ballot security forces)，企圖接管州政府的選舉規範權限，可能構成選民脅迫(voter intimidation)，違反聯邦法律，事態嚴重。

「亞利桑納州婦女選民聯盟」在訴狀中向法院指出，數個團體策動規模龐大的活動，在集票箱附近監視並威脅亞州選民，以毫無根據的說詞對選民扣帽子，指稱選民涉嫌選舉舞弊。

華盛頓郵報報導，集票箱的設置用意在於方便選民繳交選票，但在前總統川普支持者眼中，則成為對選舉缺乏信賴的象徵。川普及挺川陣營在全國各地發起號召，鼓勵川普支持者監視設置於戶外的集票箱，理由是2020年大選期間，戶外集票箱被人塞進大量的造假選票。

共和黨居多數的馬瑞波卡郡務委員會(Maricopa County Board of Supervisors)主席蓋茲(Bill Gates)表示，有民眾身穿戰備服配防彈衣站在集票箱前面，「如此景象前所未見」。蓋茲表示，從司法部發表的法律理由書可以看出，憲法第一修正案保障權利與人民投票時有不受威脅的權利，兩者之間應該取得平衡，「司法部對於這一點做出明確表示」。

「亞利桑納州婦女選民聯盟」在訴狀中要求法院對武裝民眾監視投票箱的行為下達禁止令。馬瑞波卡郡官員則呼籲選民，前往集票箱繳交選票時，如果遇到心理覺得不舒服的狀況，應該報警或向州務卿提出檢舉，州務卿辦公室將把案件轉介給司法部或亞州檢察長辦公室。

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