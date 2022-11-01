我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

以正義使者之姿守護集票箱？司法部：恐觸聯邦法律

以正義使者之姿守護集票箱？司法部：恐觸聯邦法律

記者顏伶如／即時報導
民眾自發監視集票箱的行為，在亞利桑納州引起合法與否的辯論。圖為一名選民在集票箱前。(美聯社)
民眾自發監視集票箱的行為，在亞利桑納州引起合法與否的辯論。圖為一名選民在集票箱前。(美聯社)

今年期中選舉被視為決戰州之一的亞利桑納州，傳出有民眾以「正義使者」之姿在集票箱(ballot drop boxes)附近監視其他選民，甚至對繳交選票的民眾錄影或拍照。司法部31日指出，監視集票箱(ballot drop box monitoring)的行為如果出現恫嚇、威脅或強迫，將構成觸犯聯邦法律「投票權利法」(Voting Rights Act)。

非營利政治組織「亞利桑納州婦女選民聯盟」(League of Women Voters of Arizona)上周向亞利桑納區美國聯邦區域法院提告，指控亞瓦佩郡(Yavapai County)、馬瑞波卡郡(Maricopa County)出現個人或自衛隊組織在集票箱周邊恫嚇其他選民的案例，明顯違法。

司法部31日對「亞利桑納州婦女選民聯盟」案件發表法律理由書(brief)指出，「自封正義使者的集票箱保護措施」(vigilante ballot security measures)，例如在集票箱附近對其他選民拍照、錄影，恐將構成觸犯「投票權利法」。

司法部以利益聲明(statement of interest)形式發表的法律理由書中表示，一般公民自組所謂的「選票保全團隊」(ballot security forces)，企圖接管州政府的選舉規範權限，可能構成選民脅迫(voter intimidation)，違反聯邦法律，事態嚴重。

「亞利桑納州婦女選民聯盟」在訴狀中向法院指出，數個團體策動規模龐大的活動，在集票箱附近監視並威脅亞州選民，以毫無根據的說詞對選民扣帽子，指稱選民涉嫌選舉舞弊。

華盛頓郵報報導，集票箱的設置用意在於方便選民繳交選票，但在前總統川普支持者眼中，則成為對選舉缺乏信賴的象徵。川普及挺川陣營在全國各地發起號召，鼓勵川普支持者監視設置於戶外的集票箱，理由是2020年大選期間，戶外集票箱被人塞進大量的造假選票。

共和黨居多數的馬瑞波卡郡務委員會(Maricopa County Board of Supervisors)主席蓋茲(Bill Gates)表示，有民眾身穿戰備服配防彈衣站在集票箱前面，「如此景象前所未見」。蓋茲表示，從司法部發表的法律理由書可以看出，憲法第一修正案保障權利與人民投票時有不受威脅的權利，兩者之間應該取得平衡，「司法部對於這一點做出明確表示」。

「亞利桑納州婦女選民聯盟」在訴狀中要求法院對武裝民眾監視投票箱的行為下達禁止令。馬瑞波卡郡官員則呼籲選民，前往集票箱繳交選票時，如果遇到心理覺得不舒服的狀況，應該報警或向州務卿提出檢舉，州務卿辦公室將把案件轉介給司法部或亞州檢察長辦公室。

看更多《期中選舉》相關報導

看更多《期中選舉》選情預測

司法部 亞利桑納州 投票

上一則

佛洛伊德案2年 警政改革各州五花八門

下一則

歐記健保登記12月15日截止 疫情紓困補貼壓低保費

延伸閱讀

司法部起訴川普違反間諜法？選後60天是「最好時機」

司法部起訴川普違反間諜法？選後60天是「最好時機」
裴洛西夫遇襲 司法部：嫌想打斷裴洛西膝蓋並綁架她

裴洛西夫遇襲 司法部：嫌想打斷裴洛西膝蓋並綁架她
特斯拉「自動駕駛」車禍頻傳 司法部展開刑事調查

特斯拉「自動駕駛」車禍頻傳 司法部展開刑事調查
英相蘇納克愛妻是印度「蓋茲」之女 史丹福MBA相識相戀

英相蘇納克愛妻是印度「蓋茲」之女 史丹福MBA相識相戀

熱門新聞

華為公司前財務長孟晚舟。(Getty Images)

WSJ：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對

2022-10-28 10:15
全球首富馬斯克周三（26日）現身社群媒體推特在舊金山的總部，手上還抱著一個洗手槽。(美聯社)

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

2022-10-26 20:16
密蘇里州聖路易市24日爆發校園槍案，一名男子手持長槍闖入中央視覺暨表演藝術高中殺害兩人，後來與學校警衛和警察展開槍戰而被擊斃。圖為驚嚇的學生拭淚。（美聯社）

「你們都得死」密蘇里州聖路易高中槍案 3死6傷

2022-10-24 21:09
79歲的皮拉托現在還是得每天凌晨2時半出門，去芝加哥一家肉品包裝廠上班。臨走前都不忘擁抱一下69歲的妻子馬蒂娜。(美聯社)

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

2022-10-26 21:15
為了方便使用者登錄，不少軟體應用程式或網站首頁打出「以谷歌(Google)或臉書(Facebook)帳號登入」選項。華盛頓郵報報導，有網友只因按下「直接以谷歌帳號登入」的選擇，結果全部檔案都被陌生人取得。圖：pixabay

華郵：以谷歌或臉書帳號登入第三方平台 檔案恐全外洩

2022-10-24 11:52
關鍵州賓州的民主黨候選人費特曼(左)與共和黨候選人奧茲。(美聯社)

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

2022-10-29 22:40

超人氣

更多 >
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多

中國名導馮小剛傳移居美國 社群祝福比罵聲多
金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她

金山知名牙醫徐麗麗男友被捕前5天 他還辦演唱會懷念她
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子