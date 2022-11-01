馬斯克送「星艦」上軌道 NASA：目標12月升空

馬斯克的SpaceX目標在12月初首度發射「星艦」火箭系統進入軌道。（路透）

美國官員今天表示，世界首富馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX ）目標在12月初首度發射「星艦」（Starship）火箭系統進入軌道。

路透報導，這是一次關鍵的示範飛行，因為美國國家航空暨太空總署（NASA ）目標是在未來幾年內將太空人 送上月球。

SpaceX多年來尋求從公司位於德州的發射設施，將自家高聳的新一代火箭系統送上軌道。這家私人企業在當地僅發射過「星艦」上半部分的原型，升空到約10公里的高度，主要是測試著陸。

12月的任務將首次測試整個系統，搭載SpaceX高70公尺的超重型（Super Heavy）推進器，將50公尺高的「星艦」太空船送入軌道。

負責監督署內登月計畫「阿提米絲」（Artemis）發展的NASA高階官員基拉西奇（Mark Kirasich）在NASA諮詢委員會直播會議上說：「我們追蹤4次星艦主要飛行活動，第1次飛行將在12月登場。」

根據SpaceX去年提交的監管文件，超重型推進器將返回陸地，星艦太空船則在約90分鐘後重新進入地球大氣層，在夏威夷外海數十公里處濺落。

火箭進一步地面測試和監管審查可能會導致首次軌道任務推遲到12月後。負責監督商業發射場安全的美國聯邦航空總署（FAA）尚未對SpaceX任務授予許可。

美國聯邦航空總署發言人今天表示，「唯有在SpaceX提供所有重要資料且署內可以徹底分析之後」，才會決定是否授予SpaceX許可證。

SpaceX未回應置評請求。