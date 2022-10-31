馬斯克改造推特有「法寶」調來50多名特斯拉員工

推特新老闆馬斯克將50多名特斯拉員工派到推特，協助該社群媒平台重振雄風。（路透）

財經網站CNBC報導，推特 新老闆馬斯克 將他信任的50多名特斯拉 員工，主要是Autopilot團隊的軟體工程師，派到推特，協助該社群媒平台重振雄風。

馬斯克授權旗下其他公司的員工到推特工作，其中有50多人來自特斯拉、2人來自無聊公司（Boring Company），還有1人來自人工智慧公司Neuralink。

他的一些朋友、顧問和支持者也共襄盛舉參，例如家族辦公室負責人Jared Birchall、天使投資人Jason Calacanis和PayPal前營運長David Sacks。另外還有與馬斯克同姓的James Musk和Andrew Musk，兩人曾分別在Palantir和Neuralink任職。

馬斯克專門從特斯拉招募的數十人包括：軟體開發總監Ashok Elluswamy、Autopilot和TeslaBot工程總監Milan Kovac、軟體工程資深總監Maha Virduhagiri、技術項目資深經理Pete Scheutzow，以及曾在Uber和保全公司Nisos工作過、負責辨認內部威脅和監控公司負評的特斯拉安全情報資深經理Jake Nocon。

馬斯克指望他的這些左膀右臂和忠實擁護者協助他決定，推特的人員和內容該如何調整刪減。他敦促這些人儘快了解推特，包括源代碼、內容審核和資訊隱私要求，以便重新設計該社群平台。

目前還不清楚，這些特斯拉員工會如何分配他們在兩家公司的工作時間。特斯拉員工為馬斯克的其他企業工作，通常能以顧問身分獲得報酬。但也有無償幫忙的時候，因為這種經驗可能有助員工職涯，或者因為這被視為是相關交易或專案。

根據CNBC，數位匿名的推特員工透露，在推特工作的特斯拉員工已參與檢討編碼，儘管他們在Autopilot和其他特斯拉軟硬體的工作技能，與推特的程式語言和系統並無重疊。

原推特員工表示，他們接獲通知向馬斯克的團隊展示技術文件，解釋工作的合理性，如果不能證明自己的價值，有可能被解雇。目前對於可能的裁員、預算和長程策略還一無所知。

而馬斯克為部分待辦事項制定幾乎不可能達成的最後期限，例如重新設計推特訂閱軟體Twitter Blue及其驗證系統，預定11月第一周完工。推特的經理已指示部分員工每周7天、輪班工作12小時趕進度，但沒提加班費、補休或工作保障的問題。