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大意造成人禍？南韓梨泰院「消失的警備」問題

姪女魂斷梨泰院 眾議員溫斯卓普悼：她是神給我們的禮物

中央社／華盛頓31日專電
共和黨首席議員溫斯卓普。（路透）
共和黨首席議員溫斯卓普。（路透）

南韓首爾梨泰院萬聖節推擠踩踏事件造成155人喪命，包括2名美國籍人士。美國聯邦眾議員溫斯卓普今天表示，他的姪女是罹難者之一，家人對她的離世深感悲痛。

10月中才率團訪台的美國眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup）今天透過聲明表示，他的姪女吉斯姬（Anne Marie Gieske）不幸也是罹難者之一。

溫斯卓普難過地說：「她（吉斯姬）是神給我們家人的禮物，我們非常愛她。她的離世讓我們深感悲痛和心碎，她是被所有人愛著的一道明光。」

溫斯卓普指出，希望外界為他們家人禱告，也盼尊重家屬隱私。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天在例行媒體簡報會上表示，有2名美國籍人士在梨泰院踩踏事件中喪命，且至少有3人受傷。

普萊斯向罹難者的親屬和朋友表達深深哀悼，並說作為南韓的盟友、夥伴和朋友，美國在這無比艱難時刻與南韓站在一起。

美國總統拜登（Joe Biden）29日也發表聲明，向在首爾痛失摯愛的家庭致上最深切的哀悼，並表示美國「與大韓民國人民同悲」，祝願所有傷者早日康復。

南韓 梨泰院 國務院

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