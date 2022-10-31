裴洛西丈夫遇襲 民主黨人警告政治暴力恐出人命

眾院議長裴洛西(左)與其夫保羅。(美聯社)

眾院議長裴洛西 82歲的丈夫，近日在加州住家遭一名闖入男子持榔頭攻擊；裴洛西的民主黨同僚對於美國的政治暴力威脅，發出更嚴厲的警告。

英國「衛報」（The Guardian）報導，長期以來有人擔憂，美國政治人物獲得的安全保護，不足以反映他們持續面臨的威脅，尤其是期中選舉 即將到來。美聯社30日報導，裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul）的攻擊者闖入住家時，身上攜帶束帶。

民主黨籍密西根州聯邦眾議員 丁格爾（Debbie Dingell）對新聞網站Axios直言「會出人命」。她說，2020年福斯新聞台（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）播出一段關於她的報導後，「當天夜裡我家門外出現幾名持攻擊性武器的男子」。

民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員奎格利（Mike Quigley）也對Axios有類似說法。他表示，裴洛西丈夫遭到兇猛攻擊，「證實國會議員都知道的事，那就是危險正在升高，我們卻易於遭受攻擊。我們需要更多方式來保護議員和他們的家人」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）記者斯甘加（Nicole Sganga）指出，裴洛西的丈夫遭攻擊當天，聯邦調查局（FBI）與國土安全部（DHS）才在發布的「聯合情報公報」（Joint Intelligence Bulletin）中警告，期中選舉前的一段時間，暴力威脅升高，歸咎於國內暴力極端主義升溫，以及受到意識形態不滿與容易接近可能攻擊對象等情況鼓舞。

前總統川普（Donald Trump）的極端支持者為了試圖推翻川普的對手拜登（Joe Biden）勝選結果，2021年1月6日闖入國會大廈，有些人攻擊執法人員，也有人破壞裴洛西的辦公室，還有人到處搜索她。

紐約市警察局本月27日警告，在期中選舉登場前的這段日子，極端分子可能攻擊政治人物、投票所及造勢活動。

近年來國會議員面臨的威脅大增。根據國會警察局（US Capitol Police）通報的數據，2021年他們調查的國會議員受威脅案高達9625件，是2017年的約3倍之多。

共和黨籍北達科他州聯邦眾議員阿姆斯壯（Kelly Armstrong）對Axios表示，他不過是參與調查聯邦調查局前局長穆勒（Robert Mueller）的一名眾院司法委員會基層成員，卻也收到死亡威脅。穆勒因帶頭調查川普通俄案引發爭議，自身也遭到國會調查。