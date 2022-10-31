我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

洛杉磯國際機場危險品洩漏 4人接受治療 1人情況危急

裴洛西丈夫遇襲 民主黨人警告政治暴力恐出人命

中央社華盛頓31日綜合外電報導
眾院議長裴洛西(左)與其夫保羅。(美聯社)
眾院議長裴洛西(左)與其夫保羅。(美聯社)

眾院議長裴洛西82歲的丈夫，近日在加州住家遭一名闖入男子持榔頭攻擊；裴洛西的民主黨同僚對於美國的政治暴力威脅，發出更嚴厲的警告。

英國「衛報」（The Guardian）報導，長期以來有人擔憂，美國政治人物獲得的安全保護，不足以反映他們持續面臨的威脅，尤其是期中選舉即將到來。美聯社30日報導，裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul）的攻擊者闖入住家時，身上攜帶束帶。

民主黨籍密西根州聯邦眾議員丁格爾（Debbie Dingell）對新聞網站Axios直言「會出人命」。她說，2020年福斯新聞台（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）播出一段關於她的報導後，「當天夜裡我家門外出現幾名持攻擊性武器的男子」。

民主黨籍伊利諾州聯邦眾議員奎格利（Mike Quigley）也對Axios有類似說法。他表示，裴洛西丈夫遭到兇猛攻擊，「證實國會議員都知道的事，那就是危險正在升高，我們卻易於遭受攻擊。我們需要更多方式來保護議員和他們的家人」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）記者斯甘加（Nicole Sganga）指出，裴洛西的丈夫遭攻擊當天，聯邦調查局（FBI）與國土安全部（DHS）才在發布的「聯合情報公報」（Joint Intelligence Bulletin）中警告，期中選舉前的一段時間，暴力威脅升高，歸咎於國內暴力極端主義升溫，以及受到意識形態不滿與容易接近可能攻擊對象等情況鼓舞。

前總統川普（Donald Trump）的極端支持者為了試圖推翻川普的對手拜登（Joe Biden）勝選結果，2021年1月6日闖入國會大廈，有些人攻擊執法人員，也有人破壞裴洛西的辦公室，還有人到處搜索她。

紐約市警察局本月27日警告，在期中選舉登場前的這段日子，極端分子可能攻擊政治人物、投票所及造勢活動。

近年來國會議員面臨的威脅大增。根據國會警察局（US Capitol Police）通報的數據，2021年他們調查的國會議員受威脅案高達9625件，是2017年的約3倍之多。

共和黨籍北達科他州聯邦眾議員阿姆斯壯（Kelly Armstrong）對Axios表示，他不過是參與調查聯邦調查局前局長穆勒（Robert Mueller）的一名眾院司法委員會基層成員，卻也收到死亡威脅。穆勒因帶頭調查川普通俄案引發爭議，自身也遭到國會調查。

阿姆斯壯說：「我想所有人都必須嚴肅看待這件事。」

眾院議長裴洛西在加州的住家。(美聯社)
眾院議長裴洛西在加州的住家。(美聯社)

裴洛西 期中選舉 眾議員

上一則

被誤指殺黑人民權領袖 2男冤獄20年 共獲賠3600萬美元

下一則

Instagram大量用戶無法登入 官方：正致力解決問題

延伸閱讀

嫌犯帶「塑膠手銬」闖裴洛西家 疑效仿國會暴亂

嫌犯帶「塑膠手銬」闖裴洛西家 疑效仿國會暴亂
智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西
推特不管假消息了？馬斯克轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議

推特不管假消息了？馬斯克轉發「裴洛西夫帶男妓回家」惹議
謝安宜稱嫌犯攻擊目標是裴洛西 駁斥流傳陰謀論

謝安宜稱嫌犯攻擊目標是裴洛西 駁斥流傳陰謀論

熱門新聞

華為公司前財務長孟晚舟。(Getty Images)

WSJ：孟晚舟事件成轉捩點 美中自此邁向全面敵對

2022-10-28 10:15
全球首富馬斯克周三（26日）現身社群媒體推特在舊金山的總部，手上還抱著一個洗手槽。(美聯社)

馬斯克抱大水槽進推特金山總部 銀行匯130億元助收購

2022-10-26 20:16
密蘇里州聖路易市24日爆發校園槍案，一名男子手持長槍闖入中央視覺暨表演藝術高中殺害兩人，後來與學校警衛和警察展開槍戰而被擊斃。圖為驚嚇的學生拭淚。（美聯社）

「你們都得死」密蘇里州聖路易高中槍案 3死6傷

2022-10-24 21:09
79歲的皮拉托現在還是得每天凌晨2時半出門，去芝加哥一家肉品包裝廠上班。臨走前都不忘擁抱一下69歲的妻子馬蒂娜。(美聯社)

退休金存多少才夠？調查：今年要多準備20%的錢

2022-10-26 21:15
為了方便使用者登錄，不少軟體應用程式或網站首頁打出「以谷歌(Google)或臉書(Facebook)帳號登入」選項。華盛頓郵報報導，有網友只因按下「直接以谷歌帳號登入」的選擇，結果全部檔案都被陌生人取得。圖：pixabay

華郵：以谷歌或臉書帳號登入第三方平台 檔案恐全外洩

2022-10-24 11:52
關鍵州賓州的民主黨候選人費特曼(左)與共和黨候選人奧茲。(美聯社)

選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

2022-10-29 22:40

超人氣

更多 >
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷

印度吊橋斷落逾百人墜河 增至132死 數十傷
扛了50具屍體 梨泰院無名英雄：當時只想再多救一個人

扛了50具屍體 梨泰院無名英雄：當時只想再多救一個人
好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷

好市多黑五優惠出爐 2波段大手筆促銷