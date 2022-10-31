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被誤指殺黑人民權領袖 2男冤獄20年 共獲賠3600萬美元

中央社紐約30日綜合外電報導
1965年美國民權運動領袖馬爾康X遇刺案，2名去年獲判無罪的男性凶嫌冤獄20多年，將獲得紐約市與紐約州政府合計給予3600萬美元賠償金。圖為阿濟茲（Muhammad Aziz）1965年2月(左)和2021年11月的合成照片(右)。美聯社
1965年美國民權運動領袖馬爾康X遇刺案，2名去年獲判無罪的男性凶嫌冤獄20多年，將獲得紐約市與紐約州政府合計給予3600萬美元賠償金。圖為阿濟茲（Muhammad Aziz）1965年2月(左)和2021年11月的合成照片(右)。美聯社

律師30日晚證實，1965年美國民權運動領袖馬爾康X遇刺案，2名去年獲判無罪的男性凶嫌冤獄20多年，將獲得紐約市紐約州政府合計給予3600萬美元賠償金。

兩人的律師沙尼斯（David Shanies）透過電子郵件聲明告訴法新社：「馬爾康X（Malcolm X）謀殺案的悲劇，在全球各地引起人們感傷。又因為2名無辜的美國年輕黑人男性因此被判有罪及坐牢，而使得這起悲劇更加令人心痛。」

阿濟茲（Muhammad Aziz）和伊斯蘭（Khalil Islam）一直堅稱自己並未謀殺馬爾康X，卻雙雙為此坐牢20多年。兩人雖已在1980年代中期獲釋，卻直到去年11月才獲得紐約州最高法院宣判無罪。法院當時表示，兩人近半個世紀前被判有罪，是「一起判決失當」。

沙尼斯說：「今日我們承認這起不公不義，並且朝向糾正它邁出一小步。」

沙尼斯並證實「紐約時報」的一則報導，說紐約市政府將支付2600萬美元賠償金給現年84歲的阿濟茲及伊斯蘭的家屬，由雙方對分。伊斯蘭已於2009年過世。

此外，紐約州政府也將支付阿濟茲及伊斯蘭的家屬各500萬美元賠償金，使得賠償總金額來到3600萬美元。

美國官方紀錄50多年來宣稱，美國非裔民族主義團體「伊斯蘭民族」（Nation of Islam）的3名成員槍殺了馬爾康X。這位美國黑人平權運動偶像領袖被暗殺前不久，才退出這個團體。他是在抵達紐約市哈林區（Harlem）的一個舞廳準備登台演講時遇刺。

阿濟茲、伊斯蘭與另一名男子哈立姆（Mujahid Abdul Halim）在1966年被判處謀殺罪名成立，但歷史學家長期以來質疑判決的論點。

現年81歲的哈立姆已於2010年獲釋，他承認自己犯下刺殺案，但也一直堅稱阿濟茲和伊斯蘭是清白的。

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