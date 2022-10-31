通膨高漲、禽流感導致火雞短缺 今年感恩節大餐變貴

火雞價格恐將進一步走高。(Getty Images)

通膨高漲、供應鏈 出現狀況，加上禽流感 爆發導致火雞短缺，今年感恩節團圓飯開銷不但比去年來得貴，還可能創下歷年來感恩節火雞大餐烹煮花費最高紀錄。財經專家建議，接下來火雞價格恐將進一步走高，消費者不妨現在就開始為感恩節大餐預先備料。

財經專家詹金(Ted Jenkin)30日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，麵粉價格上漲至少20%，麵包價格貴了17%，牛奶漲價17%，也就是感恩節大餐幾乎所有固定菜餚，今年價格都已經貴了10%以上。他說：「接下來價格恐將進一步走高，我覺得民眾要有心理準備。」

詹金說，今年感恩節大餐的烹煮開銷，可能創下歷年來最高紀錄。

美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)資料顯示，整體而言，消費者物價已達40年來新高，與去年相比，如今美國消費者上超市購物，平均花費貴了大約12%，是1979年以來12個月期間增加幅度最大的一次。

詹金30日接受新聞周刊(Newsweek)訪問時表示，短期之內價格回調的機會不大，因為俄烏戰爭仍在進行中，受到戰爭影響的地區小麥產量占全球30%。

農業經濟專家克里格爾(Michelle Klieger)30日也對新聞周刊表示，所有農作物產品如今面臨的基本問題就是，生產成本全面上漲。她說，所有肉品都漲價，火雞、雞蛋 則受到禽流感嚴重衝擊，乳製品與蛋價再創新高。

年底過節聚餐時，若要避免開銷過重，詹金表示，民眾不妨發揮創意，改以其他餐點替代傳統感恩節大餐的菜色，四季豆、豌豆都是可以替代的蔬菜，蔓越莓(cranberries)現在剛好是盛產期，對消費者來說採購較為方便。

詹金指出，今年打算烹煮感恩節大餐的消費者，最好現在就開始預先採購食材。他說，火雞產量出現十年來新低，重量10磅以上的火雞在市場已經開始缺貨，「如果等過一陣子才買，到時火雞每磅價格恐怕比現在又貴10%」。