暗指裴洛西丈夫遇襲不單純？馬斯克「轉發假新聞」惹議
馬斯克（Elon Musk）收購推特（Twitter）三天後便在推文中就最近眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）被襲擊的事件提出「毫無根據的指控」。
紐時報導，保羅28日遭受襲擊後引發外界關切，前第一夫人和2016年民主黨總統候選人希拉蕊·柯林頓(Hillary Clinton）29日發推文抨擊共和黨人散布仇恨和陰謀論，並強調這些言論讓襲擊保羅的男子「膽大妄為」。
只見馬斯克在希拉蕊這篇推文底下回覆「這起事件蘊藏的內容可能比表面上看到的更多」，接著附上一篇「聖莫尼卡觀察家報」（Santa Monica Observer）刊登的文章連結，其中提到「保羅喝醉並與一名男妓發生衝突」，似乎是暗指28日的案情並不單純，不過馬斯克的推文隨後被刪除。
據悉，洛杉磯時報2021年一篇關於「偽裝成當地合法報紙」的社論曾指出「聖莫尼卡觀察家報因發布虛假新聞而臭名昭著」，更以該報2016年報導希拉蕊克已經去世、並派出替身與川普（Donald Trump）競選的新聞為例，質疑其真實性。
值得注意的是，馬斯克曾在一封致廣告商的公開信中發誓「推特不會成為一個允許完全不受約束並隨心所欲評論的網站」，他寫道「顯然推特不能成為一個人人皆自由、說任何話都不會產生任何後果的地獄環境，推特立志成為世界上最受尊敬的廣告平台」。
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