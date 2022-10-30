暗指裴洛西丈夫遇襲不單純？馬斯克「轉發假新聞」惹議

馬斯克收購推特3天後便在推文中就最近眾議院議長裴洛西的丈夫保羅被襲擊的事件提出「毫無根據的指控」。(路透)

馬斯克 （Elon Musk）收購推特 （Twitter）三天後便在推文中就最近眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）的丈夫保羅（Paul Pelosi）被襲擊的事件提出「毫無根據的指控」。

紐時報導，保羅28日遭受襲擊後引發外界關切，前第一夫人和2016年民主黨總統候選人希拉蕊·柯林頓(Hillary Clinton）29日發推文抨擊共和黨人散布仇恨和陰謀論，並強調這些言論讓襲擊保羅的男子「膽大妄為」。

只見馬斯克在希拉蕊這篇推文底下回覆「這起事件蘊藏的內容可能比表面上看到的更多」，接著附上一篇「聖莫尼卡觀察家報」（Santa Monica Observer）刊登的文章連結，其中提到「保羅喝醉並與一名男妓發生衝突」，似乎是暗指28日的案情並不單純，不過馬斯克的推文隨後被刪除。

據悉，洛杉磯時報2021年一篇關於「偽裝成當地合法報紙」的社論曾指出「聖莫尼卡觀察家報因發布虛假新聞而臭名昭著」，更以該報2016年報導希拉蕊克已經去世、並派出替身與川普（Donald Trump）競選的新聞為例，質疑其真實性。

值得注意的是，馬斯克曾在一封致廣告商的公開信中發誓「推特不會成為一個允許完全不受約束並隨心所欲評論的網站」，他寫道「顯然推特不能成為一個人人皆自由、說任何話都不會產生任何後果的地獄環境，推特立志成為世界上最受尊敬的廣告平台」。