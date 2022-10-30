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2名美國大學生命喪梨泰院 拜登推文致哀

中央社╱華盛頓即時報導
拜登總統30日推文表達對梨泰院推擠踩踏意外的哀悼。(Getty Images)
拜登總統30日推文表達對梨泰院推擠踩踏意外的哀悼。(Getty Images)

南韓首爾龍山區梨泰院周末爆發推擠踩踏意外，已造成154人死亡，其中包括2名美國公民。美國總統拜登30日推文表達震驚與哀悼之意。

梨泰院當地時間29日晚間湧入多達10萬人參加萬聖節活動，卻爆發嚴重推擠踩踏意外，目前已知造成154人死亡、逾百人受傷，其中至少19名死者為外國人。

拜登（Joe Biden）推文說：「得知在首爾喪命的許多人中，至少有2名美國人，吉兒（Jill Biden，美國第一夫人）與我感到非常震驚。在這悲慟時刻，我們的心與他們的摯愛同在，我們持續為所有傷者的康復祈禱。」

這是拜登29日發出哀悼聲明後，再次透過推文向死難者致哀。他透過聲明表示，美韓之間同盟關係從未如此積極活躍，兩國人民的關係更加緊密。在此悲痛時刻，美國與韓國站在一起。

根據美國媒體報導，這兩名美國公民，其中一位是現年20歲、正在首爾求學的喬治亞州學生布里西（Steven Blesi），另一位是肯塔基大學（University of Kentucky）護理專業三年級學生葛塞克（Anne Gieske）。

➤➤➤看更多「梨泰院踩踏慘案」相關報導

拜登 梨泰院 美國公民

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