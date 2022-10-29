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選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

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選前最後一周 共和黨看好奪參眾院 是否彈劾拜登受關注

記者胡玉立／即時報導
關鍵州賓州的民主黨候選人費特曼(左)與共和黨候選人奧茲。(美聯社)
關鍵州賓州的民主黨候選人費特曼(左)與共和黨候選人奧茲。(美聯社)

民調顯示，在期中選舉只剩一周之際，關鍵的聯邦參院選情正逐漸向共和黨傾斜，曾經步履艱難的共和黨現任議員站穩了腳步，原本脆弱的民主黨人看來更脆弱；兩個月前民主黨以為可以擴大參院多數席位、甚至保住眾院微弱優勢的樂觀情緒，不復存在。隨著共和黨拿下眾院機會漸增，拜登總統會否遭共和黨彈劾，受到關注，共和黨多名領袖則對此避而不談。

在賓州，民主黨人一度以為有機會拿下參議員席位，但現在，民主黨候選人費特曼(John Fetterman)的領先優勢已被共和黨候選人奧茲(Mehmet Oz)追上。費特曼因中風仍在康復中，在辯論中表現不佳，讓奧茲有機會占上風。

在喬治亞州，共和黨候選人沃克(Herschel Walker)被控曾付錢要兩名女性墮胎，但他現在熱衷支持反墮胎，那些指控並未明顯損害他的選情。最近兩項民調顯示，沃克支持度領先現任參議員沃諾克(Raphael Warnock)。參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)27日還被人聽到他告訴拜登，民主黨在喬州選舉的希望正在「走下坡」。

與此同時，民主黨在俄亥俄州和北卡羅來納州取得兩席參院席位的機會似乎也在滑走。民調顯示，兩州的共和黨候選人支持度目前都領先民主黨。

民意調查分析網站FiveThirtyEight在9月中旬一度認為，民主黨人仍有71%的機會保住參院控制權，現在卻直指參院之爭，兩黨打得難分軒輊；該網站分析還指出，共和黨拿下眾院的機會超過80%。

共和黨人相信，情勢倒向他們這一邊，整體上是受到經濟影響，尤其是通貨膨脹；目前通貨膨脹率徘徊在40年高點附近，9月為8.5%。

「現在的議題環境對共和黨人來說，顯然是正面的，」共和黨民意測驗專家溫斯頓(David Winston)說：「當通貨膨脹率第七個月來到8%以上，拜登上任以後天然氣價格漲了逾六成，食品價格也上漲，通貨膨脹就成了主要議題；這不代表其他問題不重要，但通貨膨脹勢不可擋。」

共和黨 民主黨 參院

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