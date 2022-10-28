推特由馬斯克當家 4大挑戰在後頭

世界首富、特斯拉電動車與SpaceX公司創辦人馬斯克27日晚間完成收購推特。（美聯社）

世界首富馬斯克 今天完成440億元收購推特 的交易，但幾乎沒有透露他對推特計畫的具體細節。

路透報導，根據推特在職和離職員工、分析師和投資人說法，以下為馬斯克未來將面臨的4個問題：

● 萬能超級應用程式X

電動車大廠特斯拉（Telsa Inc）執行長馬斯克（Elon Musk）這個月稍早在推特上說：「收購推特是創造一個無所不能的應用程式X的加速劑。」據報這個萬能應用程式X的構想來自中國的微信。

用戶不僅可以透過微信發訊息，還可以付款、網購或叫計程車。在谷歌（Google）、臉書（Facebook）和其他服務被封鎖的中國，這項一體化服務吸引了選擇較少的用戶。

根據知情人士說法，馬斯克已經告訴投資人，他計劃創造一個販售高級訂閱的服務，以減少對廣告的依賴，讓內容創作者能夠賺錢，並提供支付服務。

● 放寬內容審核標準

在職和離職員工接受路透社訪問表示，馬斯克計劃降低普遍存在於所有社群媒體 平台的標準，這恐讓推特充滿大量仇恨、有害和潛在的非法內容。推特早已在辨別和刪除兒童色情內容上面臨困難。

員工擔心推特的信任和安全團隊成員，包括內容審核員在內，將成為馬斯克裁員最多人的部門之一。

● 防止廣告主出走

馬斯克2019年曾發推文說：「我恨廣告。」

在交易完成的前夕，他在推特發出公開信，並直接向廣告主喊話：「推特顯然不能成為說任何事情都不用承擔後果、為所欲為的地獄！…推特希望成為世界上最受尊敬的廣告平台，能讓你的品牌更強大、企業更茁壯。」

但廣告主並不埋單。他們指出，馬斯克計劃恢復美國前總統川普的帳號，成為他們買推特廣告的一大障礙。去年1月6日美國國會大廈遭大批川普支持者強行闖入後，推特以「煽動暴力」為由將川普的帳號永久停權。

● 奉公守法

馬斯克先前承諾維護各種言論自由，但也對目標約束大型科技企業的全球領導人採取較為和緩的語氣。

馬斯克今年5月在推特發布影片表示，他同意歐盟的新數位媒體規則。這些規範將迫使大型科技企業採取更多措施來處理非法內容，否則將面臨高達全球營收6%的罰款，這是監管網路內容的最嚴厲措施之一。

亞洲各地的主管機關也在加強針對社群媒體平台的法律立場，並下令刪除他們認為非法的內容，其中包括持不同政見者的言論。

推特前董事會成員高德曼（Jason Goldman）表示，為了保護網路言論自由，推特在印度與政府展開一場「複雜的抗爭」，而在馬斯克掌權的情況下，這場抗爭將面臨風險。

他也說，特斯拉在中國不斷擴大業務，也可能使推特面臨風險。特斯拉去年在中國市場的收入約140億美元。