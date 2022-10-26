康達：北京對世界夥伴採取的脅迫行動是美國的主要憂慮

國務院亞太助卿康達。歐新社

國務院 亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）26日參加華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的研討會，對於當前北京 的外交政策，他說，美國的主要憂慮是中方對世界各地的夥伴採取脅迫和恫嚇行動，以促進北京的利益或處罰「越線者」，日本、南韓、澳洲 和立陶宛等國都受害。

CSIS舉辦「2022亞洲架構會議」，邀請康達專題演說，他表示，印太區域不僅是美國的外交政策重心，如今歐洲盟友也越發關切印太區域事務。

康達的演說內容並未提及中國，他在答覆主持人車維德（Victor Cha）提問時談到對中國的看法；他說，在供應鏈問題上，不應該過度依賴任何一個國家，無論中方或他國；美國對於中國的憂慮，來自中方在經濟等面向的脅迫行動，美國不諱言要與中國多方面競爭，但不尋求衝突。

康達說，美國對中國的主要憂慮是中方對世界各地的盟友採取脅迫和恫嚇行動，以促進北京的利益或處罰北京認為「越過紅線者」；美國要做的是協助其他國家了解到，自己可以避免被脅迫，建構集體力量來克服面臨的脅迫。

「這與『脫鉤』不能混為一談。」康達表示，美中貿易規模達6000億美元，現在談的不是脫鉤，而是採取負責任的步驟來建構韌性和面對脅迫。

康達表示，美國的區域參與以東協（ASEAN）為核心，今年8月的東亞合作外長會議就談到當時正熱的台灣議題。

康達說，諸多議題都必須仰賴東協來處理，接下來將有東協峰會與東亞峰會，美國打算提升與東協的夥伴關係，和東協一道維護以規則為基礎的國際秩序，包含在南海，也會透過各種多邊架構來參與區域互動，共同應對包含氣候變遷、公衛安全、俄烏戰爭以及緬甸問題等挑戰。