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保守派團體推出「亞裔的命也是命」廣告為共和黨拉票

記者顏伶如／即時報導
保守派非營利團體「精神正常公民」在推特推出網路廣告，主打訴求為「亞裔的命也是命」。(截取自「精神正常公民」推特@citizens_sanity)
保守派非營利團體「精神正常公民」在推特推出網路廣告，主打訴求為「亞裔的命也是命」。(截取自「精神正常公民」推特@citizens_sanity)

保守派非營利團體「精神正常公民」(Citizens for Sanity)日前在推特(Twitter)推出網路廣告，主打訴求為「亞裔的命也是命」(Asian Lives Matter)，廣告片裡總共使用17段亞裔民眾遭到攻擊的實例，聲稱拜登政府要為新冠疫情期間仇亞犯罪增加負責。不過，非營利新聞網站「攔截」(The Intercept)報導，這支廣告片中亞裔民眾遭攻擊的監視器錄影帶畫面並未加註日期，其中有案例其實是發生於前總統川普執政期間。

「攔截」網站報導，由三名前任川普政府官員經營的「精神正常公民」團體，本月當中以3300萬元手筆大量購買廣告時段，廣告內容來自過去幾年監視器錄影帶畫面剪輯，廣告主要訴求則是指控民主黨要為犯罪猖獗全權負責。

報導指出，22日推出的最新一波廣告內容有誤導之嫌，廣告片指稱拜登總統要為亞裔在疫情期間遭受攻擊負責，但新冠疫情2020年3月在美國蔓延是在川普任內，川普則把新冠病毒稱為「中國病毒」(Chinese virus)、「功夫流感」(kung flu)。

報導指出，廣告片裡使用的新聞報導片段也經過剪輯，觀眾看不到川普煽動仇亞情緒的發言。

片名為「為何拜登與他的左翼盟友不覺得亞裔的命也是命？」的廣告片裡，收集了共計17段亞裔民眾遭到攻擊的監視器錄影帶畫面。影片旁白說道，拜登與左派檢察官對於犯罪份子不予起訴，自由派縱容犯罪份子。

「攔截」網站報導指出，17段亞裔民眾遭到攻擊的監視器錄影帶畫面都沒有加註日期，觀眾無法得知事件發生時間，其中一起84歲華裔男性在舊金山被人踢倒的事件，發生時間為川普執政期間的2020年2月20日。

報導指出，影片當中至少有6起案件發生於拜登上台未滿一個月之內，廣告片裡遭受攻擊的亞裔受害者當中，至少12人是在2021年5月20日之前受到攻擊，也就是拜登簽署聯邦「新冠疫情仇恨犯罪法案」(COVID-19 Hate Crimes Act)之前。

非營利組織「停止仇恨亞裔與太平洋島國族裔」論壇(Stop AAPI Hate)本月稍早公布研究報告指出，期中選舉即將到來之前，某些助長仇亞情緒的政治言論隨之增加，讓全美各地亞太裔社區受到傷害。

亞裔 拜登 川普

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