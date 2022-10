促白宮與俄談判終結戰爭 自由派議員撤回信件

一群自由派民主黨 員昨天致函白宮,敦促拜登政府直接與俄羅斯談判,為俄烏戰爭找出解決辦法,引起黨員強烈反彈。聯邦眾議員賈亞帕今天說,他們已撤回這封信件。

路透報導,國會進步派黨團(Congressional Progressive Caucus)領袖賈亞帕(Pramila Jayapal)在聲明中說:「國會進步派黨團特此撤回最近針對烏克蘭 局勢致白宮的信函。」她又說:「這封信件是在數個月前起草,但不幸的是,工作人員在未經審核的情況下發出。」

➤➤➤民主黨進步派眾議員促拜登「和普亭談」修改烏克蘭策略

11月8日期中選舉將於2周後舉行,屆時將決定由哪個政黨掌控國會,這封由30名黨團成員簽署的信件昨天曝光後,一些民主黨人覺得自己被蒙在鼓裡。這封信件發布的時間點,適逢共和黨 人面臨各界質疑,擔憂他們可能削減自俄羅斯2月入侵以來,美國提供給烏克蘭的軍事與人道援助。

法新社報導,這封信敦促拜登政府直接與俄羅斯談判,稱為提供武器撥出資金,「替美國製造了一種責任,要認真去探索所有可能的途徑」。

數名進步派黨團成員發布聲明表達對烏克蘭的支持,指出他們跟其他民主黨人一樣,都贊成向烏克蘭提供數十億美元的金援。

一些民主黨人說,他們是在數個月前簽署這封信,但後來情勢改變。聯邦眾議員賈可布(Sara Jacobs)在推特(Twitter)發文說:「就外交而言,時間點是一切。我是在6月30日簽署這封信件,但之後發生了很多變化。如果是今天,我不會連署。」

Timing in diplomacy is everything.



I signed this letter on June 30, but a lot has changed since then. I wouldn't sign it today.



We have to continue supporting Ukraine economically and militarily to give them the leverage they need to end this war. https://t.co/jEJlTK1hJI