勁球頭彩又飆至7億 史上第8高 今晚10時佛州直播開獎

8月3日迄今無人中獎的勁球彩券，25日晚間開獎時，頭獎獎金至少飆到了7億元。(美聯社)

8月3日迄今無人中獎的勁球 (Powerball)頭獎，繼10月24日再次無人中獎後，26日晚上開獎的勁球頭彩已飆升至7億元；不僅是今年頭獎彩金最高的一回，也是歷來第八高的頭獎獎金。

勁球獎在每周一、三、六於美東時間晚上10時59分在佛羅里達彩票抽獎工作室現場直播開獎；24日晚上開獎前，勁球頭獎已增至6億2500萬元，當時即已是史上第八頭獎。

24日頭獎再度落空後，獎金目前已衝至7億元。

7億元是中獎者選擇以年金支付的金額，獎金將在29年內分30次分期支付；付款額每年增加5%。若中獎者選擇以現金一次領取，獎金將是3億3570萬元。

勁球獎每強彩票售價兩元，頭獎必須所有六個號碼全中，中獎率為2億9220萬分之一；在全美45州及華盛頓特區、波多黎各和美屬維爾京群島銷售，最終銷售時間因各州而異。

史上最鉅額的頭獎金額是2016年1月13日開出的15億8600萬元勁球獎，那一回的獎金是由三名中獎者均分。

勁球獎玩家若能中得前五個白球號碼，即可贏得100萬元。除了頭獎必須五個白球號碼加上紅色「勁球」號碼全中之外，還有以下中獎方式，分別是：一個紅球「勁球」號碼獎金四元；一個白球號碼加「勁球」號碼獎金四元；兩個白球號碼加「勁球」號碼獎金七元；3個白球號碼獎金七元；三個白球號碼加「勁球」號碼獎金100元；四個白球號碼獎金100元；四個白球號碼加「勁球」號碼獎金5萬元；五個白球號碼獎金100萬元。