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威州公寓6屍命案 他槍殺妻殺子殺女 縱火燒公寓再自殺

編譯柯立偉／綜合25日電
男子康納‧麥基斯克殺害妻子潔西卡‧麥基斯克(左)及兩名分別12歲索菲娜(右)及14歲娜塔莉(中)的女兒。(取自臉書)
男子康納‧麥基斯克殺害妻子潔西卡‧麥基斯克(左)及兩名分別12歲索菲娜(右)及14歲娜塔莉(中)的女兒。(取自臉書)

美聯社報導，威斯康辛州警方表示21日哈特蘭(Hartland)一處失火公寓六屍命案，屬槍殺自殺家庭慘案，丈夫康納‧麥基斯克(Connor McKisick)殺害妻子潔西卡‧麥基斯克(Jessica McKisick)、兩名分別12歲及14歲的女兒、一對只有三歲的雙胞胎兄弟後，縱火燒了公寓再飲彈自盡；同一公寓的其他數十名住戶均成功逃生。

哈特蘭警察局長密斯寇(Torin Misko)24日晚指出，公寓發現的六具屍體中，每具都有一處槍傷；警方並未透露四名死亡未成年人的身分，但據兩名死亡女童的學校老師表示，死亡的兩名女童分別是14歲的姊姊娜塔莉‧克里米爾(Natalie Kleemeier)和12歲的妹妹索菲娜‧克里米爾(Natalie Kleemeier)，兩人都是康納的繼女，跟隨母親改嫁並與繼父生活。

密斯寇說：「每具屍體身上都有單一槍傷，同時也在這棟公寓中發現多把槍枝以及可燃液體的痕跡；對於死者家屬、第一線救難人員乃至於整個社區而言，這都是一起令人神傷的悲劇。」

據美國廣播公司威斯康辛地方新聞台(WISN-TV ABC)報導，起火時麥基斯克一家的鄰居崔西‧馬里納羅(Tracy Marinello)說：「我聞到煙味，有個鄰居還聽到一聲爆炸聲響，他說好像有什麼東西燒起來了，但我們不確定是什麼東西起火，接著還聽到他說有人沒能逃出來。」

哈特蘭人口約9100人，位於威斯康辛州最大城市密爾瓦基(Milwaukee)西邊約26哩處。該市警方目前仍在進一步調查該案中。

遭丈夫的殺害33歲妻子潔西卡‧麥基斯克。(取自臉書)
遭丈夫的殺害33歲妻子潔西卡‧麥基斯克。(取自臉書)
威斯康辛州哈特蘭市日前發生一家六口葬身火窟的火災，經警方初步調查，研判是一起父親...
威斯康辛州哈特蘭市日前發生一家六口葬身火窟的火災，經警方初步調查，研判是一起父親殺妻殺子殺女，而後自殺案；案發現場幾已被燒成空殼。(美聯社)

威斯康辛州 警察 縱火

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