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這3種可賣10萬元…全美竊狗案激增 專家籲裝晶片

記者陳曼玲／即時報導
在戶外看到沒有主人在身旁的狗時，可小心接近狗兒並察看是否掛有狗牌。 (記者陳曼玲／攝影)
在戶外看到沒有主人在身旁的狗時，可小心接近狗兒並察看是否掛有狗牌。 (記者陳曼玲／攝影)

失去寵物是每個寵物主人可怕的噩夢，根據芝加哥ABC7的報導，全美各地的狗盜竊案比去年增加了40%，尤其以法國鬥牛犬(French bulldogs)、拉布拉多獵犬(Labrador retrievers)和約克夏犬(Yorkshire terriers)失竊率最高，這類小狗甚至可賣到10萬元。專家建議狗主人為寵物掛上狗牌或植入晶片，並且不要讓寵物離開視線在戶外隨意遊蕩。

AKC Reunite 的總裁兼執行長夏普(Tom Sharp)說，大多數寵物被偷回去給自己的家人，或是為了轉售。被偷竊的寵物有95%靠社區民眾協助找回，因此他建議社區盡早開始訓練民眾提高警覺並留意寵物特徵。

另外，伊州非營利組織「走失狗」(Lost Dogs Illinois)協助民眾找回走失的寵物，並在社區推廣保護動物安全的教育訓練。該組織主任坦妮(Susan Taney)說有些人會批評瘦弱的狗是被主人虐待的，但其實不然，牠們可能是受驚嚇走丟，或上了年紀有病在身。

坦妮說，走丟的流浪狗很需要社群的協助回到主人身旁，她建議民眾保護寵物的措施，包括把院子用籬笆圍起來、為寵物植入晶片等。

如果在戶外看到沒有主人在身旁的狗該怎麼辦？根據狗心理學家、《Do No Harm Dog Training and Behavior Manual》作者麥可斯(Linda Michaels)說，要小心流浪狗可能會咬人，因此如果要幫助牠時，要先慢慢取得信任，不要只是抓住狗脖子上的項圈或用手撫摸狗的頭、不要用眼神直視讓狗使牠覺得受威脅、不要突然做動作，可扔食物到地上吸引狗注意，覺得安全時才靠近將狗拴起來，並檢查狗脖子上是否掛有狗牌。

另外，可使用Nextdoor app將狗的照片發佈到社區群組中。或在發現牠的地點附近張貼照片，並請獸醫檢查狗是否植入晶片來聯繫主人。當找不到狗主人時可送到收容所，或考慮領養牠。

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